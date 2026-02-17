The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: cuatro cafeterías guatemaltecas figuran entre las mejores del mundo

Escenario

The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: cuatro cafeterías guatemaltecas figuran entre las mejores del mundo

Guatemala destacó en la edición 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops al posicionar cuatro cafeterías entre las mejores del mundo. Así quedó la lista y estas son las representantes del país.

|

time-clock

A barista makes a latte in the kitchen of The Hamilton restaurant in Washington, DC, on July 2, 2025. Brazilian coffee beans, French champagne and Chinese teas -- drinks are a profit driver for US restaurants, but higher import costs have eaten into margins and fed into consumer prices three months since President Donald Trump unveiled sweeping global tariffs. A stone's throw from the White House, a restaurant group that takes pride in dishing up local American produce has found itself having to raise prices on its menus. "The reality is, we have to pass along some of those to our guests," said John Filkins, corporate beverage director at Clyde's Restaurant Group. "Could be anywhere from 50 cents to $1 on certain wines by the glass, or spirits, or some of our food menu items," he told AFP. "We've seen huge increases in coffee and in teas, and we're beginning to see some of those increases in food, as well as paper products coming on through as well," he added. (Photo by Drew ANGERER / AFP)

Un barista prepara un café con leche en la cocina del restaurante. (Foto Prensa Libre: AFP)

Una nueva edición de The World’s 100 Best Coffee Shops celebró lo mejor del mundo del café al presentar a las mejores cafeterías del 2026. El evento dio a conocer su listado de las 100 mejores cafeterías del mundo, como reconocimiento a los espacios que elevan la experiencia de disfrutar esta bebida.

Esta edición, que se celebró en Madrid, España, destaca que la selección se realizó luego de explorar y viajar a los lugares más “remotos del planeta”, para presentar a las 100 mejores cafeterías del mundo.

The World’s 100 Best Coffee Shops indica que esta selección se hizo bajo diversos criterios, para garantizar una evaluación exhaustiva y justa. En esta edición, Guatemala se alzó con cuatro puestos, mientras que Estados Unidos se consolidó como campeón mundial con la cafetería Onyx Coffee Lab, ubicada en Arkansas.

La lista confirma los nuevos destinos del café de calidad a nivel global para los amantes de esta bebida. En esta edición, Estados Unidos fue uno de los líderes, con nueve cafeterías dentro del listado, seguido por países como Australia, con siete, y Perú, con cinco.

LECTURAS RELACIONADAS

PALM SPRINGS (United States), 04/01/2026.- Oscar Isaac poses on the red carpet for the 37th annual Palm Springs International Film Festival in Palm Springs, California, USA, 03 January 2026. (Cine, Cine) EFE/EPA/NINA PROMMER

Ley de Cine en Guatemala: academia cinematográfica resalta apoyo del actor Óscar Isaac a campaña

chevron-right
Ángela Aguilar y Christian Nodal

Autoridades revelan cómo reaccionaron Ángela Aguilar y Christian Nodal tras quedar en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas

chevron-right

Países como El Salvador, Colombia y Ecuador también resaltaron en Latinoamérica. Guatemala, al incluir cuatro cafeterías, se suma al escenario internacional gastronómico del café.

Acompañados de baristas, tostadores y empresarios expertos en el sector, representantes guatemaltecos participaron en el evento para celebrar la industria del café. Las cafeterías reconocidas se ubican en el departamento de Guatemala y en Quetzaltenango.

Cafeterías de Guatemala en The World’s 100 Best Coffee Shops

Guatemala se consolidó con las posiciones 25, 52, 76 y 82 dentro del listado de las 100 mejores cafeterías del mundo.

El Injerto (posición 25)

Ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, esta cafetería se ha convertido en un referente internacional del café guatemalteco. Con más de 100 años en la producción de café, El Injerto busca que sus clientes se sumerjan en toda la experiencia, según destaca en su página oficial.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de El Injerto Coffee ☕️ (@elinjertocoffee)

Atte Coffee (posición 52)

Destacada por su estilo, Atte Coffee es una de las cafeterías más llamativas de la zona 4. Se consolidó dentro del top 100 de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. En una publicación, la empresa agradeció a quienes han creído en su propuesta, probado sus productos y regresado a su cafetería.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Atte Coffee • Slow taste better (@atte4coffee)

Café de Reyes (posición 76)

Otra de las cafeterías que brilló en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 fue Café de Reyes, que llevó su sabor hasta Madrid, donde además contó con un espacio para compartir su propuesta con visitantes de distintas partes del mundo. Se consolidó en la posición 76 del listado.

En sus redes sociales, la cafetería resaltó que, por segundo año consecutivo, Xela tiene un lugar entre las mejores cafeterías del mundo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Café De Reyes (@_cafedereyes)

Coffea (posición 82)

Conocida por su sabor distintivo, Coffea posiciona a Antigua Guatemala como un destino para los amantes del café, al integrar el listado de las 100 mejores cafeterías del mundo en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Coffea | Antigua Guatemala (@coffea.gt)

Las 20 mejores cafeterías del mundo

  • Onyx Coffee Lab — Bentonville (Arkansas, EE. UU.)
  • Tim Wendelboe — Oslo, Noruega
  • Café Alquimia — Santa Ana, El Salvador
  • Only Coffee Project Crows Nest — Sídney, Australia
  • Toby’s Estate Coffee Roasters — Sídney, Australia
  • Apartment Coffee — Singapur
  • Gota Coffee Experts — Viena, Austria
  • One Half Coffee — Kuala Lumpur, Malasia
  • Café Tropicalia — Bogotá, Colombia
  • Arcane Estate Coffee — Nueva York, EE. UU.
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de The World’s 100 Best Coffee Shops (@theworlds100bestcoffeeshops)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Café Café de guatemala Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS