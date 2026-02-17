The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: cuatro cafeterías guatemaltecas figuran entre las mejores del mundo

Una nueva edición de The World’s 100 Best Coffee Shops celebró lo mejor del mundo del café al presentar a las mejores cafeterías del 2026. El evento dio a conocer su listado de las 100 mejores cafeterías del mundo, como reconocimiento a los espacios que elevan la experiencia de disfrutar esta bebida.

Esta edición, que se celebró en Madrid, España, destaca que la selección se realizó luego de explorar y viajar a los lugares más “remotos del planeta”, para presentar a las 100 mejores cafeterías del mundo.

The World’s 100 Best Coffee Shops indica que esta selección se hizo bajo diversos criterios, para garantizar una evaluación exhaustiva y justa. En esta edición, Guatemala se alzó con cuatro puestos, mientras que Estados Unidos se consolidó como campeón mundial con la cafetería Onyx Coffee Lab, ubicada en Arkansas.

La lista confirma los nuevos destinos del café de calidad a nivel global para los amantes de esta bebida. En esta edición, Estados Unidos fue uno de los líderes, con nueve cafeterías dentro del listado, seguido por países como Australia, con siete, y Perú, con cinco.

Países como El Salvador, Colombia y Ecuador también resaltaron en Latinoamérica. Guatemala, al incluir cuatro cafeterías, se suma al escenario internacional gastronómico del café.

Acompañados de baristas, tostadores y empresarios expertos en el sector, representantes guatemaltecos participaron en el evento para celebrar la industria del café. Las cafeterías reconocidas se ubican en el departamento de Guatemala y en Quetzaltenango.

Cafeterías de Guatemala en The World’s 100 Best Coffee Shops

Guatemala se consolidó con las posiciones 25, 52, 76 y 82 dentro del listado de las 100 mejores cafeterías del mundo.

El Injerto (posición 25)

Ubicada en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, esta cafetería se ha convertido en un referente internacional del café guatemalteco. Con más de 100 años en la producción de café, El Injerto busca que sus clientes se sumerjan en toda la experiencia, según destaca en su página oficial.

Atte Coffee (posición 52)

Destacada por su estilo, Atte Coffee es una de las cafeterías más llamativas de la zona 4. Se consolidó dentro del top 100 de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. En una publicación, la empresa agradeció a quienes han creído en su propuesta, probado sus productos y regresado a su cafetería.

Café de Reyes (posición 76)

Otra de las cafeterías que brilló en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 fue Café de Reyes, que llevó su sabor hasta Madrid, donde además contó con un espacio para compartir su propuesta con visitantes de distintas partes del mundo. Se consolidó en la posición 76 del listado.

En sus redes sociales, la cafetería resaltó que, por segundo año consecutivo, Xela tiene un lugar entre las mejores cafeterías del mundo.

Coffea (posición 82)

Conocida por su sabor distintivo, Coffea posiciona a Antigua Guatemala como un destino para los amantes del café, al integrar el listado de las 100 mejores cafeterías del mundo en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026.

Las 20 mejores cafeterías del mundo