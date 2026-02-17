Ley de Cine en Guatemala: academia cinematográfica resalta apoyo del actor Óscar Isaac a campaña

En medio del proceso de la Iniciativa de Ley 5906, que se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República, promotores han creado una petición para informar sobre esta propuesta y sus beneficios. Los impulsores destacaron el apoyo del actor Óscar Isaac.

El 17 de febrero, la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que el actor habría firmado la petición que promueven, la cual busca que la iniciativa pase a tercera lectura y sea aprobada en el Palacio Legislativo.

La propuesta se lanzó mientras la iniciativa 5906, Ley de Cine en Guatemala, cursa su segunda lectura. La petición suma alrededor de dos mil firmas de integrantes de la industria cinematográfica y ciudadanos.

Según el productor y director Joaquín Ruano, el actor firmó el pasado fin de semana la campaña a favor de la ley. Hasta ahora, los promotores buscan contactar a personalidades guatemaltecas destacadas en el cine internacional para respaldar la iniciativa.

La academia resalta participaciones como la de Óscar Isaac en apoyo a la propuesta, que —según sus impulsores— ayudaría a consolidar la industria cinematográfica en el país.

Organizaciones de arte y cine involucradas en la promoción de la ley afirman que esta podría convertir al cine nacional en motor de empleo, inversión y desarrollo.

Actualmente, la iniciativa 5906 está a la espera de su tercera lectura y de la resolución de la décima legislatura sobre su aprobación. Para Ruano, es fundamental que el gremio cinematográfico se involucre, así como otros sectores artísticos, las industrias creativas y la ciudadanía.

¿Cuáles son los beneficios de la ley de cine?

En una industria en constante crecimiento, la aprobación de la ley llegaría en un momento histórico, derivado de producciones que continúan posicionando al país, destaca Ruano.

Los gremios señalan que la normativa respaldaría a nuevas generaciones de cineastas, atraería inversión para el sector y generaría turismo y aportes al producto interno bruto (PIB), como ocurre en México y otros países de Centroamérica.

En comparación con República Dominicana, Costa Rica, Honduras y otras naciones de América Latina que ya cuentan con legislación similar, Guatemala aún necesita brindar apoyo a sus cineastas para competir en mejores condiciones y atraer oportunidades de negocio. “Sin una ley, Guatemala pierde competitividad”, afirma el experto.

Pamela Guinea, cineasta y presidenta electa de la Academia de Cine de Guatemala, indica que la ley brindaría seguridad jurídica al crear un marco legal que ofrezca certeza a inversionistas nacionales e internacionales interesados en producir en el país.

¿Qué propone la Ley de Cine en Guatemala?

Crear el Instituto Nacional de Cinematografía, supervisado por el Consejo Nacional de la Cinematografía, para fomentar la producción nacional mediante incentivos fiscales y subsidios, desde la preproducción hasta la exhibición. “No financia necesariamente el 100% de los proyectos, pero sí participa en su impulso”, explica Ruano.

Establecer una comisión fílmica encargada de promover a Guatemala como destino de filmaciones, lo que atraería inversión extranjera y generaría actividad económica en turismo, hotelería, transporte y servicios, señala Guinea.

Preservar el acervo audiovisual mediante la creación de una cinemateca nacional y profesionalizar al gremio a través de una Escuela Nacional de Cine.

Los cineastas consideran que la ley también incentivaría la creación de empleo, inversión y desarrollo. Añaden que ya existen filmaciones en 19 de los 22 departamentos del país.

Buscan apoyo ciudadano

La recolección de firmas busca informar a la población sobre la iniciativa, indica Ruano, quien subraya la importancia de que participen el gremio, otros sectores artísticos, las industrias creativas y la ciudadanía. “Es un proyecto de país, porque genera empleo, inversión y productos culturales de exportación”, afirma.

Invita a respaldar la propuesta en www.change.org/LeydeCineGuatemala para ampliar el apoyo al sector cinematográfico.

“Es importante firmar la petición, compartirla, conocer la ley y dialogar con los diputados departamentales. Es un paso clave para fortalecer la industria cinematográfica en Guatemala”, concluye.