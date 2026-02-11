Ley de cine en Guatemala: En qué consiste la iniciativa, cómo avanza en el Congreso y qué beneficios tendría

Luego de que la iniciativa de ley 5906, que propone la creación de la ley de cine de Guatemala, finalizara su segunda lectura y avanzara a una tercera, la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine) busca promover una petición social que respalde dicha iniciativa.

Joaquín Ruano, presidente de Agacine, comparte con Prensa Libre que la petición de firmas es una herramienta para que la población conozca lo que está ocurriendo en la industria cinematográfica nacional y en el Palacio Legislativo.

Antes de que se desarrolle la tercera lectura por parte de la X Legislatura del Congreso de la República, destaca Ruano, es fundamental que el gremio cinematográfico se involucre, así como otros sectores artísticos, como las industrias creativas y la ciudadanía en general.

Desde su perspectiva, esta iniciativa es necesaria, ya que la industria cinematográfica genera empleo, inversión y productos culturales de exportación. Según Agacine, la cinematografía guatemalteca atraviesa un momento histórico, pues el pleno del Congreso podría conocer en tercer debate esta propuesta, lo más lejos que ha llegado una ley de cine en Guatemala.

La aprobación de esta ley, destaca Ruano, llegaría en un momento importante, ya que Guatemala posee una cinematografía destacada internacionalmente, con nuevas generaciones de cineastas, pero sin respaldo estatal.

En comparación con países como República Dominicana, Costa Rica, Honduras y otros de América, que ya cuentan con leyes de cine, Guatemala aún necesita brindar apoyo a sus cineastas para competir en mejores condiciones y atraer oportunidades de negocio. “Sin una ley, Guatemala pierde competitividad”, afirma el experto.

¿Cómo surge la propuesta?

La iniciativa de ley 5906 fue trabajada por Agacine y otros sectores de la industria cinematográfica, con asesoría de parlamentarios y del Centro Nacional de Cinematografía de Francia. “Hemos tomado como referencia países de América Latina, especialmente República Dominicana y Colombia, que cuentan con industrias similares a la nuestra y tratados de libre comercio con Estados Unidos”, explica Ruano.

Esta ley fue consensuada con el Congreso, autoridades ministeriales, sociedad civil y referentes internacionales, destaca Ruano. La propuesta se planteó en el 2021 y obtuvo dictamen favorable ese mismo año. Desde entonces, estuvo pendiente de agenda.

En el 2025 fue incluida en siete ocasiones y, finalmente, la semana pasada tuvo su primera lectura. El martes pasó al segundo debate y avanza a su tercero, aún sin fecha definida. Ruano destaca que es un hecho histórico, porque ninguna otra iniciativa de ley de cine había llegado tan lejos.

El contenido principal de la ley es la creación del Instituto Nacional de Cinematografía, supervisado por el Consejo Nacional de la Cinematografía. Este consejo estaría integrado por asociaciones de cineastas, ministerios e instituciones del Estado, sector privado y universidades, para garantizar equilibrio y representación amplia, explica Ruano.

El Instituto sería autónomo y tendría como función fomentar la producción nacional mediante incentivos fiscales y subsidios, apoyando proyectos desde la preproducción hasta la exhibición. “No financiaría necesariamente el 100% de los proyectos, pero sí participaría en su impulso”, agrega.

También se contempla la creación de una comisión fílmica, encargada de promover a Guatemala como destino de filmaciones, lo que atraería inversión extranjera y generaría derrama económica en sectores como turismo, hotelería, transporte y servicios, por lo que, según Joaquín Ruano, esto debería considerarse de interés nacional.

Otra función sería la preservación del acervo audiovisual mediante la creación de una cinemateca nacional, así como la profesionalización del gremio a través de una Escuela Nacional de Cine.

Petición de firmas y su importancia en el apoyo social

La petición de firmas es una herramienta para que la población conozca lo que está ocurriendo, señala Joaquín Ruano, ya que es fundamental que se involucren tanto el gremio como otros sectores artísticos, las industrias creativas y la ciudadanía. “Es un proyecto de país, porque genera empleo, inversión y productos culturales de exportación”.

Para ello, invita a apoyar desde www.change.org/LeydeCineGuatemala para lograr mayor respaldo y oportunidades para quienes integran el gremio cinematográfico del país.

“Es importante firmar la petición, compartirla, conocer la ley y dialogar con los diputados departamentales. Es un paso clave para fortalecer la industria cinematográfica en Guatemala”, dice Ruano.