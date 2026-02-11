Escenario
Día Nacional de la Marimba en Guatemala 2026: agrupaciones celebrarán entre teclas y tradición
En la conmemoración de la 19.ª edición del Día Nacional de la Marimba, agrupaciones marimbísticas se reunirán en la ciudad de Guatemala para rendir homenaje a este símbolo nacional.
En 1978 la marimba fue declarada instrumento nacional y 21 años después se consideró como símbolo patrio, por tal motivo cada 20 de febrero se conmemora el día nacional de la marimba. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
En esta jornada, la música, la tradición y la cultura se fusionarán para celebrar uno de los emblemas más representativos del país. El evento se llevará a cabo el 20 de febrero, con la participación de múltiples agrupaciones de marimba.
Organizada por el Ministerio de Cultura y Deportes, la actividad incluirá bloques de presentaciones individuales y ensambles. Este año, estará dirigida por la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib' Ajq'ojomab', en un esfuerzo por honrar la historia de un instrumento que forma parte esencial de la identidad artística y musical guatemalteca.
La marimba fue declarada instrumento nacional de Guatemala en 1978 y elevada a símbolo patrio en 1999. Su origen, sin embargo, ha sido objeto de debate. Según el libro La música en Guatemala, de Eduardo Tánchez, algunos estudios atribuyen sus raíces al continente africano; otros, a Indonesia, e incluso existen teorías que la vinculan con el Amazonas.
No obstante, una investigación del escritor Mariano López, publicada en el Diario de Centro América el 18 de junio de 1979, sostiene que la marimba es originaria de Guatemala. De acuerdo con esa versión, el quetzalteco Sebastián Hurtado construyó la primera marimba de doble teclado capaz de producir escalas cromáticas, por sugerencia del músico Julián Paniagua Martínez, según recopilan datos hemerográficos de Prensa Libre.
El 17 de octubre de 1978, el Congreso de la República emitió el Decreto 66-78, mediante el cual se declaró a la marimba instrumento nacional. El artículo 2 de esa normativa establece el 20 de febrero como Día de la Marimba.
Posteriormente, el 31 de agosto de 1999, el Congreso aprobó el Decreto 31-99, que designó a la marimba como símbolo nacional. Dicha norma establece que se declara símbolo nacional “por ser un instrumento histórico de valor cultural, de arte y tradición de los guatemaltecos, propio de nuestro país y que enaltece nuestra cultura e idiosincrasia”, legado que se celebrará en el 2026.
Fecha
20 de febrero de 2026
Hora
De 9 a 17 horas
Lugar
Plaza de la Constitución / Parque Central, ciudad de Guatemala, zona 1
Entradas
Ingreso libre
Participan
- Cuarteto Primavera
- Quinteto Xocomil
- Escuela Elemental de Música “Elías García”
- Marimba de Concierto San Pablo
- Marimba Guatemala del Ballet Moderno y Folklórico
- Teclas de Oro del Ministerio de Finanzas
- Marimba del Inguat
- Marimba Trigales de Tecpán
- Marimba Reina Municipal de Villa Nueva
- Marimba Femenina de Concierto Ixoqib' Ajq'ojomab'
- Marimba Presidencial Maderas de Mi Tierra
