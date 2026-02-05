Las Cazadoras K-Pop llegan a Guatemala: fecha, horarios, precios y todo sobre el concierto

Con más de 30 funciones sold out en distintos países, este espectáculo promete una experiencia energética, familiar y emocionante para los fanes del K-pop.

Los personajes de Rumi, Mira y Zoey llegan a Guatemala para protagonizar un espectáculo único con el concierto de Las Cazadoras K-Pop, inspirado en la exitosa película de Netflix KPop Demon Hunters.

Con más de 30 funciones sold out alrededor del mundo, el tributo más grande de Latinoamérica aterriza en el país para que niños y adultos canten al ritmo de HUNTR/X, con temas como Golden y Takedown.

El show también contará con la participación de los Saja Boy, quienes interpretarán éxitos como Your Idol y la popular Soda Pop. El concierto será presentado en un formato 100% en vivo, según detalla la plataforma eTicket.

Las canciones, interpretadas en inglés y español, reunirán a más de 20 artistas en escena, con efectos especiales y una producción de alto nivel, con estándares internacionales, destacó la empresa encargada de la venta de boletos.

Fecha

Domingo 8 de marzo del 2026

Horarios

  • Primera función: 15 horas
  • Segunda función: 17.30 horas

Lugar

Teatro Lux: 6a. Avenida 11-02, zona 1, Guatemala

Precios y localidades

  • Central Golden (A): Q365
  • Central Golden (B): Q365
  • Lateral VIP (A): Q287.50
  • Lateral VIP (B): Q287.50
  • General Soda Pop (C): Q169
  • General Soda Pop (D): Q169

El precio con descuento de preventa BAC aplica un 10% de descuento con tarjetas BAC hasta el 10 de febrero.

Entradas

Disponibles en: eticket.gt

Información adicional

  • Los niños pagan entrada a partir de los 4 años.
  • Los menores de 1 a 3 años pueden ingresar en el asiento del padre o tutor.
  • Espectáculo apto para toda la familia.

