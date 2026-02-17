Autoridades revelan cómo reaccionaron Ángela Aguilar y Christian Nodal tras quedar en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas

Días después de informarse que la pareja de cantantes mexicanos Ángela Aguilar y Christian Nodal quedó atrapada en medio de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo delictivo en Zacatecas, la fiscalía estatal explicó cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la reacción de los artistas.

Fue el fiscal estatal Cristian Paul Camacho quien confirmó que la pareja se encontraba en la carretera federal 54 de Zacatecas al momento del enfrentamiento armado, ocurrido el pasado 12 de febrero, en un área cercana al rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, en el municipio de Villanueva.

En entrevista con el medio mexicano Ventaneando, el fiscal resaltó que la pareja fue testigo circunstancial del tiroteo, pero no objetivo del ataque ni la razón del enfrentamiento. El hecho generó especulaciones en redes sociales, rumores que la fiscalía descartó con el testimonio oficial.

Según su declaración, el enfrentamiento se habría originado después de que las autoridades detuvieran a cuatro personas señaladas de pertenecer a grupos delictivos, entre ellos uno acusado de generar violencia. Esto llevó a la reacción del grupo armado y desencadenó el tiroteo.

Medios como El Financiero destacan que el fiscal subrayó que el operativo, dirigido a capturar a los presuntos criminales, provocó un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar.

De acuerdo con el fiscal Camacho, cuando se dio el enfrentamiento, Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban saliendo del rancho, quedando en medio del fuego cruzado, destaca Univisión.

En palabras del fiscal: “En la carretera federal 54, que se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar, y por muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian —la familia Aguilar—, sobre la carretera, presenciaron cómo se dio esta agresión, este enfrentamiento entre la Policía Estatal y las fuerzas del orden, en contra de civiles armados”, cita el medio.

¿Cómo reaccionó la pareja?

Al quedar en medio de esta situación, el fiscal detalló que el equipo de seguridad de los artistas tuvo una reacción inmediata.

“De manera inmediata se regresan, y es que ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar. Posteriormente, ya controlada la situación, se les apoya para evacuarlos y se trasladan al aeropuerto”, declaró el fiscal, quien enfatizó que no sufrieron ningún daño.

En su intervención, el fiscal recalcó que el ataque no fue dirigido a la pareja, sino que se trató de un hecho ajeno. También destacó que ambos no sufrieron afectación alguna.

Cristian Camacho desmintió los rumores difundidos en internet que señalaban que Ángela Aguilar habría sufrido un shock por el altercado, y subrayó que el equipo de seguridad logró mantenerlos resguardados en la vivienda.