Bad Bunny dispara sus reproducciones en Spotify en EE. UU. tras el Super Bowl: aumento récord del 470%

Luego de un exitoso 2025 y de volver a liderar la lista de los artistas más escuchados en Spotify, el puertorriqueño Bad Bunny volvió a lucirse en la plataforma tras su presentación en el Super Bowl.

Bad Bunny busca romper en Super Bowl el récord de los "shows" latinos más vistos en EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bad Bunny volvió a sorprender en Spotify al incrementar de forma notable sus reproducciones tras su actuación en el Super Bowl, en la que canciones como Tití Me Preguntó, BAILE INoLVIDABLE y DtMF destacaron entre su repertorio.

Tras el espectáculo, las reproducciones de la música del artista puertorriqueño en Spotify se dispararon. Según la revista Rolling Stone, solo en Estados Unidos su número de escuchas aumentó un 470%.

A escala global, la presentación de 13 minutos de Bad Bunny también tuvo un impacto significativo, con un incremento del 210% en sus reproducciones, lo que reforzó su posicionamiento dentro de Spotify.

Este aumento se enmarca en un fenómeno recurrente entre los artistas que participan en el Super Bowl. Kendrick Lamar, quien encabezó el espectáculo en el 2025, también registró un crecimiento, con un aumento global del 175% en sus reproducciones, mientras que su tema Not Like Us creció un 430%.

Medios internacionales destacaron que canciones como Yo Perreo Sola fueron de las que más incrementaron sus reproducciones, con un 2,170%, mientras que El Apagón registró un aumento del 1,320%.

El tema Party tuvo un crecimiento del 1,130%, y Lo que le pasó a Hawaii, interpretado por Ricky Martin, alcanzó un 1,040%. Rolling Stone también resaltó que la canción DtMF regresó al Billboard Hot 100 en el puesto número 10.

Previo a su triunfo en los premios Grammy y a su participación en el Super Bowl, se reportó que Bad Bunny acumulaba más de 1.300 millones de reproducciones a escala mundial. Su canción más escuchada pertenece a su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos.

Entre los temas más reproducidos del artista, según la revista, figuran DtMF, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL y EoO, así como Tití Me Preguntó, de uno de sus álbumes anteriores.

