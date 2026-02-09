Bad Bunny multiplica sus oyentes tras encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl: estas son las canciones más escuchadas

Uno de los artistas más escuchados a nivel mundial aumentó su popularidad luego de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Según detalla Apple Music, Bad Bunny multiplicó sus escuchas tras su presentación en el evento de futbol americano.

Después de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl y de compartir escenario con Lady Gaga y Ricky Martin, Bad Bunny se consolidó como un fenómeno musical, al posicionar su música entre lo más escuchado en diversos países. Apple Music destacó, en una nota de prensa, que el número de oyentes simultáneos del artista se disparó inmediatamente después del medio tiempo.

La plataforma indicó que, tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, “las escuchas de Bad Bunny en Apple Music se multiplicaron por siete”, con tres canciones que registraron un repunte de crecimiento específico.

Desde el anuncio del espectáculo y posteriormente con el tráiler oficial del evento, las reproducciones de las canciones de Bad Bunny aumentaron en Apple Music, destacó la organización. Datos de la plataforma indican que temas como BAILE INoLVIDABLE aumentaron 54% en Estados Unidos y 36% a nivel mundial.

Esta misma canción también registró un incremento de reproducciones en países como Canadá, Reino Unido y Brasil. Asimismo, la visualización de la letra aumentó 119% en Estados Unidos y 79% a nivel mundial.

Este volumen de reproducciones llevó a la canción a posicionarse en el número uno de la lista latina en Estados Unidos y a ubicarse entre las 10 canciones más escuchadas en nueve ciudades de ese país.

El aumento de siete veces en sus escuchas habituales permitió a Bad Bunny posicionar tres canciones en el top, entre ellas:

BAILE INoLVIDABLE DtMF Tití Me Preguntó

En Apple Music, la plataforma destacó que la mayor cantidad de oyentes de su música proviene de:

Ciudad de México Nueva York Los Ángeles Lima, Perú Chicago Houston Dallas Miami Santiago, Chile Ecatepec de Morelos, México

Previo al evento, Bad Bunny ya había registrado un ligero incremento en sus escuchas, medido a través de Shazam. Apple Music señaló que solo en Estados Unidos los reconocimientos diarios promedio en esa plataforma fueron 8% más altos en enero que en el mes anterior, lo que coincidió con un aumento de la reproducción de su música en radios del país.

Desde que Bad Bunny fue anunciado como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music, sus letras han sido vistas más veces en Shazam que las de cualquier otro artista de habla no inglesa, con Estados Unidos a la cabeza en cuanto a visualizaciones.

Asimismo, la empresa destacó que los países con más reproducciones de Bad Bunny fueron:

Estados Unidos

México

Canadá

Colombia

Perú

*Con información de Apple Music.