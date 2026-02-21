¿De qué murió Willie Colón?

Escenario

¿De qué murió Willie Colón?

La muerte de Willie Colón ha conmocionado al mundo de la música. La familia del artista confirmó que falleció el 21 de febrero de 2026.

AME7452. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/02/2026.- Fotografía de archivo 04 de diciembre de 2019 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón hablando durante un coloquio en Ciudad de Panamá (Panamá). Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud. EFE/ Bienvenido Velasco /ARCHIVO

Willie Colón hablando durante un coloquio en Ciudad de Panamá (Panamá). Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud. (Foto Prensa Libre: EFE)

Willie Colón, emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como Idilio y Gitana, falleció este sábado, a los 75 años, por complicaciones de salud.

El artista cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", expresa un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agrega el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de El gran varón, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, en la Ciudad de Nueva York.

El trombonista, compositor y productor estaba hospitalizado, y se informó que falleció por complicaciones respiratorias. En días recientes, su familia había solicitado oraciones por su salud.

Con información de EFE.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

