Rubén Blades lamenta la muerte de Willie Colón pese a antigua disputa judicial

El cantante panameño Rubén Blades envió este sábado un sentido pésame a los familiares de Willie Colón, tras la muerte del emblemático salsero, con quien formó uno de los dúos más exitosos de la historia de ese género, aunque ambos mantenían una vieja enemistad por una disputa económica y judicial.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos, envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió el cantautor en sus redes sociales, junto a una fotografía de Colón.

William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx, en la Ciudad de Nueva York, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como Idilio, Gitana y El gran varón.

En la década de 1970, conformó junto con Blades uno de los dúos más reconocidos de la salsa, bajo el sello discográfico Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como Siembra (1978) y Maestra vida (1980).

Ya el pasado viernes, en medio de los rumores sobre el delicado estado de salud de Colón, el cantante panameño escribió en sus redes sociales: “Pese a no tener mucha información sobre la situación, le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”.

El conflicto entre Blades y Colón comenzó en 2003, cuando, tras reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, para celebrar los 25 años de Siembra, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida.

Finalmente, en 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño falló a favor de Blades, al determinar que la promotora del concierto recibió el dinero de ambos artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin autorización.

Desde su separación en 2003, ambos se presentaron en diversas ocasiones en Puerto Rico, pero por separado. En su última presentación en Panamá, Willie Colón interpretó durante los Premios Juventud La murga de Panamá, tema compuesto por él y Héctor Lavoe en 1970.

Músicos reaccionan por muerte de Willie Colón

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, admiradores del exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, así como artistas puertorriqueños como Víctor Manuelle, Bobby Valentín y Elvis Crespo, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares de la salsa.

“Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la esposa, hijos, nietos y familia, amigos, colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia”, publicó en sus redes sociales el veterano músico Bobby Valentín.

Para Valentín, “su legado vivirá en todos nosotros”, y envió sus “condolencias, paz y fortaleza” a los familiares y fanáticos.

Por su parte, el salsero Víctor Manuelle lamentó en su cuenta de Instagram una nueva pérdida en “el universo de la salsa”, tras las recientes muertes de pilares del género como Raphael Ithier y Papo Rosario, ocurridas a finales del 2025.

Manuelle calificó a El malo del Bronx como un productor visionario y una de las figuras más emblemáticas del género, “responsable de un nuevo sonido de la salsa”.

“Tuve la oportunidad de compartir escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP”, escribió el artista, conocido como El sonero de la juventud.

Elvis Crespo también agradeció, en sus redes sociales, haber tenido el privilegio de escuchar “la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad”, y definió a Colón como “el productor más influyente que ha dado la salsa”.

“Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón. Nací en el Lincoln Hospital cuando su música acaparaba la atención de las multitudes”, recordó el intérprete de Suavemente.

“Fue un artista genio que se adaptaba: de músico a productor, de productor a corista y de corista a cantante principal. Su confianza lo llevó, como productor, a crear éxitos con distintos cantantes”, añadió Crespo.

Elvis Crespo compartió un mensaje en sus redes sociales por la muerte de Willie Colón. (Foto Prensa Libre: IG Elvis Crespon)

“Solo tuve una oportunidad de conocerlo detrás de un escenario en Nueva York. ¡Gracias, maestro Willie Colón, por su arte! Que Dios lo reciba al ritmo de La murga. Q. E. P. D”, concluyó.