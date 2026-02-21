Willie Colón: La historia de “El gran varón” de la salsa



La canción El gran varón, interpretada por Willie Colón, fue un éxito rotundo. Sin embargo, en sus inicios fue prohibida en varias estaciones de radio, según relatan partes de la historia de este tema que resurge tras la muerte del artista, confirmada el 21 de febrero de 2026.

William Anthony Colón Román fue un destacado trombonista, compositor, arreglista, vocalista, productor y director de orquesta. Provenía del sur del Bronx y era hijo de padres puertorriqueños.

Durante su adolescencia tocó la trompeta, pero se cambió al trombón tras descubrir los sonidos que emanaban de las grabaciones de Barry Rogers y Mon Rivera. Tenía 16 años cuando comenzó su carrera discográfica con Al Santiago, antiguo propietario del sello Alegre.

El primer álbum de Willie se grabó inicialmente para Futura Records, de Santiago. Sin embargo, por problemas de salud, Santiago buscó otro sello para lanzarlo. Finalmente, el álbum sería editado como El malo por Fania Records. Colón firmó con Fania mientras este escritor y su hermano, Richard Marín, lo buscaban para Decca Records. Johnny Pacheco, copropietario de Fania, reconoció su talento como una joya en bruto y lo eligió para encabezar una serie de éxitos que marcarían dos décadas. El malo se convirtió en un gran éxito, vendió cientos de miles de copias y lanzó la carrera de un joven con ambición y visión para liderar el mundo de la salsa.

El genio de Willie Colón se manifestó pronto —su madre firmó su primer contrato cuando él tenía solo 16 años— y nunca dejó de evolucionar. Desde su rompedor debut, El malo (1967), hasta sus inolvidables colaboraciones con Héctor Lavoe y Rubén Blades, pasando por su participación en la Fania All Stars, redefinió la salsa: musicalmente audaz, con conciencia social y sin complejos. Sus trabajos con leyendas como Celia Cruz, David Byrne, Soledad Bravo e Ismael Miranda ampliaron aún más la profundidad de su arte y su influencia.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos, múltiples discos de platino y 11 nominaciones combinadas al Grammy y al Latin Grammy, Willie Colón se consolidó como uno de los artistas de salsa más exitosos de todos los tiempos.

La revista Billboard lo reconoció en 2015 como uno de los 30 Artistas Latinos más Influyentes de Todos los Tiempos. “Willie fue mucho más que un artista icónico; fue un verdadero visionario que forjó un nuevo género de música latina que todos amamos hoy: la salsa. Su legado está grabado en el alma misma de la cultura latina. Siempre será ‘El Maestro’”, expresó Bruce McIntosh, vicepresidente de música latina del catálogo de Craft Recordings.

El gran varón

El gran varón formó parte del álbum Top secrets, lanzado en 1989 e interpretado por Willie Colón. La canción relata la historia de Simón, un joven que no cumple con las expectativas de género impuestas por la sociedad. Simón viaja a otro país, donde asume una nueva identidad como mujer trans. Su padre lo visita y él lo recibe ya como mujer. Finalmente, el personaje muere a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Omar Alfanno, autor de la canción, ha compartido que se inspiró en la vida de alguien cercano durante su adolescencia. El gran varón es considerada la primera canción en español que abordó de forma directa el tema del VIH/sida. Aunque aclamada por su audacia, también generó polémica.