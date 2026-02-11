Qué se sabe de las “personas planta” que participaron en el show de Bad Bunny del Super Bowl

Mientras más pasan los días, surgen nuevos detalles del show que Bad Bunny dio en el Super Bowl, el pasado 8 de febrero, en el que, además de causar impacto por el setlist y su mensaje a favor de la cultura latinoamericana, también llamó la atención la elaborada escenografía que se montó.

La puesta en escena del artista puertorriqueño, que duró aproximadamente 13 minutos, destacó por recrear diferentes ambientes, tales como casas, campos de caña y, probablemente el aspecto más curioso, los denominados “personas planta”.

Incluso antes de que Bad Bunny iniciara su presentación, se observó el momento en que se montaba el escenario, y llamó la atención un grupo de personas disfrazadas de plantas que corrían rápidamente al centro del estadio para ubicarse en sus respectivos lugares.

El medio Telemundo logró conversar con algunas de las personas contratadas para representar a los “arbustos” del show de Bad Bunny, además de mostrar varios videos en los que se observa cómo corren para ocupar sus puestos.

El medio entrevistó a Guillermo Chavarría, uno de los participantes, quien dijo —en tono de broma— que le gustaba la idea de estar en el show de Bad Bunny “aun si tuviera que ser un poste”.

“No me tocó ser un poste, pero sí terminé siendo grama”, dijo Chavarría.

Telemundo afirma que más de 400 personas tuvieron que disfrazarse de arbusto para el espectáculo, y que había una serie de requisitos para participar, como concentración, capacidad atlética y compromiso.

Según el medio, el disfraz de arbusto pesaba aproximadamente 40 libras.

Otro de los entrevistados fue Víctor Cisneros, quien relató que los participantes debieron usar máscaras para evitar que las ramas les cubrieran el rostro.

“Me llena de orgullo y me deja la piel chinita poder contar esta curiosa historia a las generaciones que vienen sobre esta experiencia”, dijo Cisneros.

Finalmente, Telemundo agregó que los participantes permanecieron disfrazados por más de cinco horas seguidas y que recibirían una paga aproximada de $18 por hora.

