Movimiento therian: cuándo surgió y por qué Guatemala y otros países restringen sus encuentros



El movimiento therian surgió en la década de 1990, pero actualmente alcanza su máxima popularidad gracias a redes como TikTok, Instagram o YouTube, donde estas personas —en su mayoría adolescentes— comparten videos sobre sus experiencias de identidad animal.

El fenómeno therian, que agrupa a personas que se identifican o sienten una conexión psicológica o espiritual con un animal no humano, ha llegado con fuerza a internet y las redes sociales. Fotografías y videos muestran a individuos que portan máscaras, disfraces de animales o replican sus movimientos.

Hay therians que llegan a gastar grandes sumas de dinero para parecerse a un animal, como Toco, un japonés que pagó 12 mil euros (cerca de Q108 mil) para cumplir su “sueño”: convertirse en un perro border collie mediante un traje hiperrealista con el que pasea por Tokio ante la mirada atónita de peatones y otros canes.

“Me identifico con un lobo”

La mayoría de therians, sin embargo, utilizan solo una máscara, cola u orejas como seña de identidad. Es el caso de Fin —nombre ficticio—, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que lleva nueve años en esta comunidad y se identifica con un lobo gris albino.

“Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría haber sido uno en mi vida pasada”, explica a EFE Fin, quien llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca.

Fin es consciente de que su vestimenta genera extrañeza y le divierte observar cómo reaccionan las personas. Acepta las bromas o críticas por su aspecto, pero lamenta “los ataques irracionales de ira” que a veces reciben los therians.

“Ser therian significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un ‘hobby’, disfraz ni elección: es una parte integral de la identidad de la persona”, explica la Comunidad Therian Argentina en su sitio web.

Aunque en Argentina el fenómeno vive un auge, Fin cuenta que en Barcelona son muy pocos y eso dificulta organizar encuentros presenciales.

Sin embargo, la visibilidad de los therians va en aumento, así como la curiosidad y la sorpresa que genera su forma de actuar. La psicóloga Claudia Rossy señaló a EFE que algunos jóvenes se integran a esta comunidad por curiosidad o tras verla en redes sociales, y se sienten “bien acogidos”; otros, en cambio, “describen una conexión profunda y real con un alma animal”.

Si los therians pueden “llevar una vida normal” y este sentimiento no les afecta funcionalmente, no habría inconveniente, según la especialista. “Pero hay que estar muy atentos a su evolución, porque es durante la adolescencia cuando se desarrolla la identidad como ser humano”, advierte.

México, Honduras y Guatemala restringen los espacios físicos del movimiento

La alcaldía de La Ceiba, en Honduras, informó mediante un comunicado que “no ha otorgado ningún tipo de permiso” para el denominado “Encuentro Therian”, previsto para este fin de semana en la Plaza Central de esa ciudad. La medida fue replicada por las municipalidades de Amatitlán y San José Pinula, en Guatemala.

La difusión de estas convocatorias en redes sociales ha generado un intenso debate sobre el uso del espacio público y la libertad de expresión.

El primer evento público en Ciudad de México del colectivo therian despertó gran expectativa este viernes, pero resultó un fracaso: solo asistieron los organizadores, sin presencia visible de miembros del grupo.

A pesar de que la convocatoria en redes estaba programada para las 14.00 horas (20.00 GMT) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al punto de encuentro acudieron decenas de medios y cientos de curiosos. Sin embargo, no se vio a ningún therian caracterizado, para decepción de los organizadores y asistentes.

El objetivo era crear un espacio de “libre convivencia” para personas que se identifican como therians, explicó a EFE Levi Gallardo, uno de los organizadores del encuentro.

No obstante, lamentó el resultado: “Las personas se están cohibiendo por la cantidad de gente y por la viralidad que tuvo el evento”.

Gallardo, quien no se identifica con el colectivo pero lo apoya, afirmó: “Al tener esta viralidad, muchos se nos acercaron a decir: ‘yo sí soy therian, no vengo caracterizado, quiero participar, pero hay demasiada gente’”.

Su intención, dijo, era “humanizar a quienes no quieren ser humanizados”, y denunció que la sociedad suele percibir a los therians como “alguien ajeno y feo”, a pesar de que, en su opinión, es común que las personas se identifiquen con algo “no humano”.

Evento viral en El Salvador

En El Salvador, creadores de contenido organizaron una actividad en el parque Simón Bolívar, de San Salvador, que reunió a personas disfrazadas de animales para competir por un premio de 1,000 dólares al mejor therian caracterizado. El evento, difundido en los canales de YouTube de los organizadores, alcanzó 60,000 visualizaciones en vivo hasta el momento de la nota.

Durante la jornada, aproximadamente 12 participantes acudieron caracterizados como loros, simios, perros y otros animales, según la transmisión en YouTube.





