¿De dónde viene la palabra Therian?

En redes sociales se observa a algunos jóvenes y adultos adoptar una estética y comportamiento que imita a los animales: visten con orejas, colas, peluches o detalles similares, y actúan como tales. El fenómeno se ha hecho viral, y quienes lo practican se identifican como therians. Pero ¿de dónde proviene este término?

Estos individuos con su comportamiento se han vuelto controversiales. La tendencia va más allá de un simple disfraz: quienes la practican afirman identificarse y dicen tener una conexión espiritual y psicológica.

La palabra therian es una abreviación de therianthrope, de origen griego, compuesta por thēríon (bestia) y ánthrōpos (humano). Su traducción aproximada es “persona animal” o “animal con conciencia humana”.

Medios internacionales han señalado que esta expresión tiene raíces en antiguos mitos y leyendas que describen la capacidad de ciertos humanos para transformarse en animales, como en el caso de los hombres lobo.

Una investigación publicada en Prensa Libre explica que, en la antigua cosmovisión maya, por ejemplo, se creía que una persona podía adquirir poderes felinos por medio de la magia, utilizando ornamentos con forma de jaguar.

La personificación animal también persiste en las danzas tradicionales de diferentes lugares y culturas en los que se imita el comportamiento animal.