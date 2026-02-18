Ricardo Arjona: La reflexión sobre padres modernos que incluyó referencia a los “therians”

El primer país que Ricardo Arjona ha visitado después del comienzo de su gira Lo que el seco no dijo en Guatemala es Estados Unidos. Arjona continúa su gira internacional, en la que ofrece múltiples presentaciones en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York; el T-Mobile Arena, en Las Vegas, y el Honda Center, en California.

En uno de sus más recientes conciertos en el Madison Square Garden se viralizó un fragmento en el que el cantautor guatemalteco hace una crítica a los modelos de crianza actuales sin límites y cómo influye esto en las nuevas generaciones, el bullying e incluso a la tendencia de personas que se identifican como animales, conocidos como therians. Este tema fue parte del análisis en el programa Impacto Directo, de Guatevisión.

“Mi mamá lo dejaba claro:

—Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca. Y aunque estemos equivocados, usted dice que sí”, contó Arjona ante el público en Nueva York.

Luego, inició su crítica señalando que muchos padres de hoy se sienten culpables frente a sus hijos y los complacen en todo, desde dejarles decidir qué comerán hasta a dónde irán de viaje. “Eso, en el mejor de los casos —dijo el artista—; en el peor, preguntan de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito… lo que se le antoje”, expresó. El comentario fue interpretado como una alusión a la creciente presencia de personas que se identifican como animales llamados therian, un fenómeno que ha generado controversia en redes sociales y espacios educativos.

El cantautor también se refirió al bullying, afirmando que antes ayudaba a formar el carácter. “Vengo de una generación donde el bullying nos hacía más fuertes”, ha dicho en varias oportunidades, al recordar que durante los años setenta y ochenta, cuando creció, estos temas no se abordaban tan abiertamente.

Los invitados que participaron en el programa explican que el balance de los padres es importante en la crianza, además existe una falsa creencia de que el bullying era un “juego de niños” que se resolvía con castigos momentáneos o ignorando lo que ocurría. Sin embargo, las consecuencias del acoso escolar pueden desencadenar ansiedad, un bajo autoconcepto, dificultades para relacionarse con otros e incluso síntomas depresivos, así como peligro que ponen en riesgo la vida.