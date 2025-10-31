“El bullying nos hacía más fuertes”: la frase con la que Ricardo Arjona hizo reflexionar a su público

El 31 de octubre en Guatemala se vivió un concierto que ha marcado la historia de la carrera de Ricardo Arjona. El artista se presenta con la madurez de su trayectoria, así como con las dificultades y los éxitos acumulados, también hizo gala de su ingenio y de frases que los asistentes guadarán como un recuerdo.

Durante 23 noches, el artista deleitará a su público con su gira Lo que el seco no dijo, con llenos completos en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Una de las frases que marcó su primer concierto, el viernes 31 de octubre, fue cuando dijo: “Vengo de una generación donde el bullying nos hacía más fuertes”, y es que, en los años setenta y ochenta, cuando él creció, no se hablaba tan abiertamente de este asunto.

Existía la falsa creencia de que el bullying era un “juego de niños” que se resolvía con castigos momentáneos o ignorando lo que ocurría. Sin embargo, las consecuencias del acoso escolar pueden desencadenar ansiedad, un bajo autoconcepto, dificultades para relacionarse con otros e incluso síntomas depresivos.

Durante la velada, Ricardo Arjona cantó con su público éxitos como Tarde, Dime que no y Desnuda, entre otras canciones, hizo vibrar a su audiencia.

“Quien menciona a Dios siete veces al día, hay que tener precaución, pero si lo menciona más de diez veces, es pecado”, dijo también durante las más de dos horas que compartió con su público, interpretando sus canciones más emblemáticas y presentando parte de su nuevo material discográfico.

En Si el norte fuera el sur modificó, como en otras ocasiones, la letra con la frase: “al carajo Donald Trump”.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando expresó: “Esta canción me la quiso escribir mi papá, pero decidí escribírsela a él, ojalá la pueda cantar”, dijo el artista, mientras interpretaba Todo termina.