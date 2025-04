Juego de Pokémon en Google: como atrapar a los 151 Pokémones desde el navegador y algunos consejos para divertirse

Desde hace un tiempo, Google se ha destacado por entretener a los usuarios del buscador con diferentes juegos y temáticas para todos los gustos. Esta vez, la diversión llegó a los fanáticos de Pokémon.

En medio de su apuesta por la inteligencia artificial (IA), Google demuestra que aún conserva su lado lúdico con un nuevo minijuego interactivo que esconde el buscador, en el que quienes deseen jugar pueden atrapar a los 151 Pokémon originales directamente desde el navegador.

El minijuego se activa simplemente al buscar el nombre de un Pokémon y atraparlo con la pokebola, para ir completando los datos de la Pokédex hasta capturarlos a todos.

Si bien el minijuego solo está disponible en inglés, basta con cambiar el idioma del navegador para disfrutarlo. Para ello, el usuario debe pulsar su foto de perfil en Google, abrir la configuración del buscador y seleccionar la opción para cambiar el idioma a inglés.

Pokémon have been spotted on @Google Search results❗️



Now you can Google Search far and wide for Pokémon from the Kanto region to complete your Pokédex 🔍⚡️ pic.twitter.com/90Bd4gXQ4b