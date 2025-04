Nintendo Switch 2: ¿Por qué es una de las consolas más esperadas en Guatemala?

La noticia del lanzamiento de la consola Nintendo Switch 2 generó expectativa entre los amantes de los videojuegos. En Guatemala, la comunidad de fanáticos de este tipo de entretenimiento ha crecido en los últimos años y personas de distintas edades se han sumado a este pasatiempo.

Aunque se anunció que sus encargos se han congelado a raíz de las políticas arancelarias estadounidenses, varios usuarios continúan a la espera de la llegada de esta consola, que cuenta con diversas características novedosas.

Diego Rodas, guatemalteco aficionado a los videojuegos, afirma que esta videoconsola es una oportunidad para disfrutar juegos como Metroid o Donkey Kong, los cuales no podrían encontrarse en un dispositivo de otra marca. Sin embargo, otros fanáticos se inclinan por juegos clásicos como The Legend of Zelda, ya que forman parte de la cultura popular.

Rodas agrega que este tipo de juegos también permite la creación de comunidades virtuales en Guatemala, ya que las personas siempre buscan compartir sus logros o pasatiempos: "Al encontrar gente que comparte los gustos (en este caso, en videojuegos), se hace más fácil poder entablar una relación de amistad", indica.

¿Por qué Nintendo Switch 2 podría ser la consola más esperada en Guatemala?

Al igual que Rodas, diversos usuarios coinciden en que los jugadores guatemaltecos, al igual que otros alrededor del mundo, ven la Nintendo Switch 2 como una oportunidad para acceder a las experiencias únicas que ofrece la marca.

“Más allá del interés por nuevas funcionalidades o mejoras técnicas, lo que realmente atrae a la comunidad es el catálogo exclusivo de franquicias que han marcado generaciones: The Legend of Zelda, Super Mario, Metroid, Animal Crossing, entre muchas otras”, menciona Erica Franco, jugadora guatemalteca involucrada en la escena competitiva de los videojuegos.

Franco añade que dichos títulos no solo cuentan con historia y estética, sino con una capacidad de ofrecer mecánicas innovadoras, accesibles y, al mismo tiempo, profundas. Según Franco, la marca apuesta por la creatividad, la jugabilidad intuitiva y la conexión emocional con el jugador:

“Muchos fanáticos esperan que con la Nintendo Switch 2 no solo lleguen nuevos títulos, sino también evoluciones significativas de los clásicos. (…) Esta videoconsola representa el acceso a mundos llenos de imaginación, nostalgia y diseño inteligente para muchas personas”, menciona.

Otros usuarios también destacan que lo que define las consolas son las generaciones, ya que a medida que surgen nuevos modelos, se perfeccionan las características del hardware de estas, por lo que los aficionados buscan estas novedades en el mercado.

La consola Nintendo Switch 2 ofrece distintas novedades para los fanáticos de los videojuegos. La imagen es únicamente ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)

Comunidades virtuales de videojuegos en Guatemala

Tanto Rodas como Franco mencionan que los videojuegos se han convertido en un medio de interacción entre los guatemaltecos. Además, otras fuentes especializadas agregan que existen grupos en redes sociales que fomentan la creación de estas comunidades en el país, por lo cual los videojuegos siguen siendo uno de los pasatiempos favoritos de varias personas en nuestro país.

Franco asegura que los videojuegos trascienden el entretenimiento individual y que Guatemala se ha convertido en un catalizador para la creación de comunidades virtuales sólidas y activas. Dichos espacios favorecen el fortalecimiento de amistades, el aprendizaje y el sentido de pertenencia de jugadores de diferentes edades, regiones y niveles de experiencia en el juego.

“En un país donde las opciones de entretenimiento colaborativo pueden ser limitadas, estas comunidades ofrecen una forma accesible y significativa de conexión humana. Para muchos jugadores guatemaltecos, los videojuegos no solo son un pasatiempo, sino una puerta de entrada a redes sociales virtuales donde se comparten intereses, emociones y logros”, afirma Franco.

Pese a la expectativa, los encargos de la consola Nintendo Switch 2 se quedaron congelados a raíz de las disposiciones arancelarias anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Getty Images vía AFP)

Recomendaciones para los aficionados a los videojuegos

Aunque el uso de consolas y videojuegos tiene ventajas cognitivas y sociales, también deben tomarse en cuenta algunas sugerencias de expertos en salud física y mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el trastorno por juego afecta únicamente a un pequeño porcentaje de personas que participan en actividades de videojuegos o digitales.

Sin embargo, el ente mundial recomienda que los jugadores deben permanecer atentos al tiempo que dedican a estas actividades, especialmente si excluyen otras labores cotidianas o si muestran cambios en su salud física, psicológica y/o social que puedan atribuirse a su patrón de comportamiento.

Por esta razón, se sugiere fomentar el entretenimiento responsable durante este tipo de actividades lúdicas, especialmente durante la niñez y adolescencia.