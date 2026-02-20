Eric Dane se despide de sus hijas en una entrevista póstuma estrenada por Netflix

Netflix lanzó hoy la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane, fallecido el jueves reciente a los 53 años, a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide “que aprecien el presente”.

Dane, actor reconocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció el 19 de febrero del 2026, a los 53 años, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, reportó Univisión.

El actor nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Estados Unidos. En su carrera de actor y productor fue exitoso. Se casó con Rebecca Gayheart desde el 29 de octubre de 2004.

La noticia se confirmó por medio de la revista People, a través de un comunicado escrito por la familia:

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", dice.

La entrevista a Eric Dane

La entrevista disponible en la plataforma dura 50 minutos en los que se observa al actor en silla de ruedas mientras da algunos mensajes:

—El presente lo es todo, aprecien el momento —dice Dane a cámara, quien alcanzó la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy (Anatomía de Grey).

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix Famous Last Words (Últimas palabras célebres), que el artista —también reconocido por su papel en Euphoria— aceptó grabar bajo la condición de que se emitiera únicamente tras su muerte.

En esa conversación, según informó la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la ELA, sus problemas de adicción y su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado de 2004 a 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas: Billie y Georgia.



—Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca volví a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca —asegura Eric Dane en la entrevista póstuma publicada por Netflix.

La conversación fue grabada en noviembre de 2025, y en ella se observa al actor con dificultades de movilidad y en el habla.

Dane se sincera ante la cámara y se describe como “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”, además de reconocer que fue un hombre feliz.

A sus hijas les dirige las palabras finales:

—Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces, pero lo intenté. En general, lo pasamos genial, ¿no?

Les aconseja vivir “ahora, justo ahora”.

—Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tenéis que vivir el ahora. El presente lo es todo. Apreciad cada momento.

También les pide que se enamoren:

—No necesariamente de una persona —aunque lo recomiendo—, pero enamoraos de algo. Encontren una pasión, su alegría. Encuentren aquello que las motive a levantarse cada mañana.

Explica que su amor por la actuación lo sostuvo en momentos difíciles:

—Me ayudó a superar los días más oscuros. Todavía quiero ponerme frente a una cámara —reconocía.

La última recomendación que les hace es elegir bien a sus amistades, por quienes se muestra agradecido:

—Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas —confesaba.

Sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le fue diagnosticada un año antes, añade:

—Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu.

Y se despide:

—Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras.

Con información de EFE.