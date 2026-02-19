Confirman muerte de Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy”

Eric Dane, actor reconocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció el 19 de febrero del 2026, a los 53 años, casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, reportó Univisión.

El actor nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Estados Unidos. En su carrera de actor y productor fue exitoso. Se casó con Rebecca Gayheart desde el 29 de octubre de 2004.

La noticia se confirmó por medio de la revista People, a través de un comunicado escrito por la familia:

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", dice.

El comunicado también destacó más de su enfermedad: "A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil".



En la década de 2000 fue elegido para interpretar al doctor Mark Sloan, también conocido como McSteamy, en Grey’s Anatomy, papel que desempeñó de 2006 a 2012 y retomó en 2021.

En 2019 se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con conflictos personales, en el provocador drama de HBO Euphoria, personaje que interpretó hasta su fallecimiento.



Noticia en desarrollo.