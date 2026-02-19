“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato”: el mensaje de Toy Story 5, fecha de estreno y su lucha contra la tecnología

Con un reencuentro con una nueva generación de niños, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás personajes vuelven a encontrarse con su público en Toy Story 5, esta vez en una nueva historia en la que la tecnología acapara el tiempo de los niños y los juguetes se ven sustituidos por un aparato tecnológico.

En una época en la que la tecnología predomina, Toy Story 5 busca reconectar con su público y hacerlo reflexionar. Esta historia, que llevará a los personajes a una batalla entre los juguetes y la tecnología, llegará a los cines el próximo 18 de junio.

En la trama, los juguetes deberán enfrentarse a una nueva amenaza que los llevará a una aventura: una tableta llamada Lilypad les ha robado la atención de su dueña, Bonnie.

La historia también propicia un reencuentro, ya que Woody, quien se había separado del grupo para seguir una nueva aventura junto a la pastorcita Bo Peep, volverá a reunirse con sus amigos para recuperar la atención de Bonnie y lograr que vuelva a jugar y a tener amigos en la vida real.

Esta nueva entrega trae de vuelta a todos sus personajes, quienes al principio disfrutan de jugar junto a Bonnie, pero se ven afectados cuando ella recibe un regalo: un iPad que se roba toda su atención. Mientras Jessie busca enfrentar a Lilypad, Woody rescata juguetes abandonados que se han visto desplazados por el uso de la tecnología.

“La tecnología también nos invadió”, dice Jessie al reflexionar sobre cómo los juguetes quedaron en segundo plano ante la tecnología. Mientras tanto, Woody señala que los juguetes funcionan para entretener y jugar, pero la tecnología funciona para todo.

En esta nueva entrega, Pixar reflexiona sobre cómo la tecnología ha llevado a los niños a dejar los juguetes de lado y sumergirse en las pantallas. El momento más nostálgico es la reunión de Woody con sus amigos, que devuelve a la dupla más recordada del mundo de Pixar.

“Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre” es la reflexión que esta nueva entrega presenta como mensaje.