Toy Story 5: Los nuevos juguetes de Pixar y el giro tecnológico en la saga

En 2026, Toy Story 5 llegará a las pantallas para conquistar a una nueva generación de fanáticos. En esta quinta entrega veremos cómo nuevos personajes se adueñan de los corazones de chicos y grandes.

Según ABC News, Disney compartió un adelanto a finales de agosto pasado durante el evento “Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney”, realizado en Orlando, Florida. En el video presentado se reveló la identidad de algunos personajes inéditos con una característica común: son juguetes tecnológicos que podrían representar una amenaza para los tradicionales.

De acuerdo con el medio estadounidense, entre ellos se encuentra Smarty Pants, con la voz del comediante Conan O’Brien, y la villana Lily Pad, una tableta con estuche en forma de rana, quienes se enfrentarán a los juguetes analógicos.

El estreno de Toy Story 5 está previsto para el 19 de junio del próximo año. Según la prensa extranjera, esta podría ser la última entrega de la saga.

¿De qué tratará Toy Story 5?

El portal Sector Cine reveló que la trama gira en torno a cómo los juguetes clásicos de Andy sobreviven en un mundo en el que los niños ya no juegan como antes. Hoy la infancia transcurre entre pantallas, tabletas y dispositivos digitales, lejos del universo analógico que envolvió a generaciones pasadas.

De acuerdo con el sitio especializado, Pixar anunció que Smarty Pants y Lily Pad serán los dos nuevos juguetes que reflejarán la tensión entre lo clásico y lo moderno.

Toy Story 5 contará también con la reaparición de personajes clásicos de la saga. (Foto Prensa Libre: Disney - Pixar)

¿Quiénes son Smarty Pants y Lily Pad?

Smarty Pants (que en español significa “pantalones inteligentes”) es un aparato educativo diseñado para enseñar a los niños a ir al baño. Según Sector Cine, la voz y el humor de O’Brien podrían aportar un toque cómico al personaje, convirtiéndolo en candidato a ser uno de los favoritos del público.

Por su parte, Lily Pad es una tableta didáctica que se perfila como la antagonista de la historia. Aunque aún se desconoce quién dará voz al personaje, se sabe que Lily Pad representará un verdadero reto para los protagonistas de esta nueva aventura.