¿Cuándo se estrena Lilo y Stitch en Disney Plus?

La cuenta regresiva para el estreno de Lilo y Stitch en Disney Plus está por terminar. En pocos días, los fanáticos de esta franquicia podrán disfrutar de la película desde la comodidad de su hogar.

De acuerdo con información oficial de Disney Plus, la cinta se estrenará el próximo 3 de septiembre del 2025. Se trata de la versión de acción real, uno de los largometrajes más esperados del año.

Según la sinopsis oficial, esta historia conmovedora presenta a una niña hawaiana (Lilo) y a un alienígena fugitivo (Stitch), quienes viven juntos una serie de aventuras.

La cinta fue dirigida por Dean Fleischer Camp, realizador nominado al Óscar, y protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen y Tia Carrere, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.

¿Qué otras producciones de Lilo y Stitch están disponibles en Disney Plus?

Según información de Disney Plus, estas son otras producciones relacionadas con la franquicia Lilo y Stitch que puede disfrutar en familia: