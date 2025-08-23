escenario
¿Cuándo se estrena Lilo y Stitch en Disney Plus?
La versión 2025 de “Lilo y Stitch” llegará pronto a Disney Plus. Conozca los detalles de este estreno en una de las plataformas de transmisión más populares.
Fotograma cedido por Disney donde aparece Maia Kealoha como Lilo y el personaje Stitch durante una escena de la película "Lilo & Stitch". La cinta se estrenará próximamente en Disney Plus. (Foto Prensa Libre: EFE)
La cuenta regresiva para el estreno de Lilo y Stitch en Disney Plus está por terminar. En pocos días, los fanáticos de esta franquicia podrán disfrutar de la película desde la comodidad de su hogar.
De acuerdo con información oficial de Disney Plus, la cinta se estrenará el próximo 3 de septiembre del 2025. Se trata de la versión de acción real, uno de los largometrajes más esperados del año.
Según la sinopsis oficial, esta historia conmovedora presenta a una niña hawaiana (Lilo) y a un alienígena fugitivo (Stitch), quienes viven juntos una serie de aventuras.
La cinta fue dirigida por Dean Fleischer Camp, realizador nominado al Óscar, y protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen y Tia Carrere, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis.
¿Qué otras producciones de Lilo y Stitch están disponibles en Disney Plus?
Según información de Disney Plus, estas son otras producciones relacionadas con la franquicia Lilo y Stitch que puede disfrutar en familia:
- Lilo y Stitch (película de 2002). En la primera entrega, conocimos a Stitch, un experimento genético que se convirtió en la traviesa mascota de Lilo. La historia muestra lecciones sobre lealtad, amistad y amor familiar.
- Lilo y Stitch, la serie. En Disney Plus también podrá ver las dos temporadas de la serie protagonizada por el travieso Stitch y la encantadora Lilo.
- Lilo y Stitch 2: Stitch en corto circuito. “Stitch se adapta a Hawái. Todo va bien hasta que enloquece y causa estragos. Ahora todos deberán salvar a su divertido amigo, mientras Lilo se prepara para el gran concurso de hula de la isla”, indica la sinopsis.
- La película de Stitch (2003). En esta entrega, Stitch necesita salvar a sus primos que viven en otro mundo.
- Leroy y Stitch (2006). En esta historia, conoceremos a Leroy, el gemelo malvado de Stitch. Por esta razón, Stitch deberá reunir a sus amigos y salvar el día. ¿Podrá lograrlo?