Toy Story 5: se dan a conocer fecha de estreno, sinópsis y personajes de la nueva película

En 1995 Toy Story revolucionó el mundo de la animación y que este año cumplirá el 22 de noviembre, tres décadas. Pixar Animation Studios ha tenido cuatro entregas donde los personajes como Woody, Buzz Lightyear, Jessie La Vaquerita, el Señor Cara de Papa, entre otros han ganado el corazón de diferentes generaciones.

Lee Unkich, editor de la primera película y director de la tercera, dijo en el 2011 que Toy Story era el nombre provisional del largometraje y que tenían previstas otras opciones. Algunas eran muy descriptivas de la historia, como “Amigos de Película” o “El vaquero y el hombre espacial”.

Fue la primera película de animación en ser nominada al Mejor Guion Original. También obtuvo otras dos nominaciones en las categorías de Mejor banda sonora y Mejor Canción Original, sin embargo, no ganó ninguno de los tres Óscar.

Otras opciones eran más creativas, por ejemplo “Juguetes en el barrio” o “Tráeme el brazo de Buzz Lightyear”. Este último, varios fanáticos lo consideraron apropiado para la historia.

Se confirma Toy Story 5

Ahora que se encuentra confirmada la quinta entrega, esta se encuentra dentro de las más esperadas. Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton, y esta es la quinta película de Pixar dirigida por Andrew Stanton, incluyendo Bichos: Una aventura en miniatura (1998) (que codirigió), Buscando a Nemo (2003) , WALL·E (2008) y Buscando a Dory (2016) .

El actor Tim Allen, quien presta su voz a Buzz, reveló que la trama girará en torno a Jessie La Vaquerita, interpretada por la actriz Joan Cusack, informó el medio WIVB.

"Puedo asegurarles que se trata mucho de Jessie. Tom Hanks (Woody) y yo, nos reencontramos. Y hay una escena inicial increíble con Buzz Lightyear... Puedo contarles eso, pero no puedo darles mucho más", dijo Allen.

El director del filme, Stanton, también explicó que la película sería acerca de las dificultades de los juguetes para permanecer vigentes o importantes en la era de la tecnología, cuando lo niños parecen estar más centrados en pantallas digitales, que en su imaginación.

Toy Story 5 tiene prevista como fecha de lanzamiento el 19 de junio de 2026. En 2023, en una entrevista en The Wrap, Pete Docter, productor ejecutivo de Pixar y uno de los creadores originales de la franquicia, dijo que Toy Story 5 incluirá “elementos que no se han visto antes”. Al momento no se conoce si esta será la última película de la saga.

Las cuatro películas anteriores de la franquicia están disponibles en la plataforma de streaming Disney+.