¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “Euphoria” en HBO?
Euphoria en HBO sorprenderá en su tercera temporada con la participación de Rosalía y Sharon Stone.
La actriz estadounidense Zendaya prticipa en la serie Euphoria. (Foto Prensa Libre: AFP)
La noticia del regreso de Euphoria en su tercera temporada se ha vuelto viral. Esta nueva entrega incorpora a personajes interpretados por Rosalía y Sharon Stone.
En un comunicado, HBO señaló: “Sam, Zendaya y todo el elenco y el crew de Euphoria han llevado la segunda temporada a alturas extraordinarias, retando las convenciones y la forma narrativa mientras mantienen su corazón. No podríamos estar más honrados de trabajar con este equipo dotado y salvajemente talentoso, ni más emocionados de seguir nuestro viaje con ellos hacia la temporada 3”.
La serie narra la vida de Rue, interpretada por Zendaya, quien intenta sobrevivir en un entorno marcado por las adicciones y otras problemáticas. En esta nueva temporada, los personajes reaparecen años después de haberse graduado.
La producción estará disponible a partir del domingo 12 de abril, a las 19 horas. Cada semana tendrá uno de los ocho nuevos capítulos. En un principio se anunció que estreno sería en 2025.
En el avance, Rue tiene un nuevo trabajo y lleva una vida secreta como vendedora de drogas. Es buscada por una deuda pendiente.
Jules es una sugar baby; Cassie produce contenido para adultos y se prepara para su boda con Nate. Maddie mantiene el contacto con Rue, y un nuevo villano aparece en la trama.
Rosalía, que debuta en lo que parece el papel de una stripper o bailarina, según se observa en el avance.
En 2022, al recibir el Emmy como mejor actriz, Zendaya dijo: “Solo quiero decir que mi mayor deseo para Euphoria era que pudiera ayudar a curar a las personas. Solo quiero dar las gracias a todos aquellos que han compartido su historia conmigo”.
“Euphoria”, basada en un programa israelí homónimo y ambientada en el pueblo ficticio de East Highland, narra las relaciones de un grupo de estudiantes de secundaria con problemas atrapados en un mundo de drogas, amor y crímenes.
En 2023, el actor de la serie, Angus Cloud, falleció por una sobredosis de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y benzodiazepina.