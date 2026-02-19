Shakira tatúa a Beéle y el momento queda registrado en Instagram

La cantante Shakira está en su natal Barranquilla grabando un video musical con el artista de género urbano y afrobeats Beéle, quien también es oriundo de esta ciudad del norte de Colombia.

Beéle publicó en sus redes sociales un video en el cual ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la que se lee “la coletera nos hará libres”, le dice a Shakira: “Estoy aquí con mi coletica”, mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.

El término coleto, que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumida en los vicios, ha adquirido en el contexto de la música urbana un significado más positivo, al describir a una persona auténtica, popular y emprendedora.

Los dos barranquilleros, quienes hace pocos meses lanzaron una nueva versión de la canción Baila la calle, junto al británico Ed Sheeran, aparecen en diferentes sitios de la ciudad, según videos divulgados en redes sociales.

El primero en dar a conocer la presencia de Shakira y Beéle en la ciudad fue el alcalde Alejandro Char, quien publicó en su cuenta de Instagram el encuentro en el Barrio Abajo, un sector tradicional considerado el museo a cielo abierto más grande del mundo, gracias a un ambicioso proyecto de arte callejero y muralismo.

Horas antes, los dos artistas habían grabado imágenes en el malecón, un parque lineal a orillas del río Magdalena que es uno de los principales atractivos turísticos y espacios públicos de la ciudad, donde está la estatua de 6.5 metros en honor a Shakira.

También en otras de las historias de Beéle se observa a Shakira tatuándole. En las imágenes, la barranquillera aparece con guantes negros y una máquina para tatuar mientras toma tinta y dibuja sobre la piel del artista dentro de lo que parece una de las camionetas utilizadas como camerinos durante el rodaje.



En otro video divulgado por Beéle, ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee 'la coletica nos hará libres', le dice a Shakira: 'Estoy aquí con mi coletica', mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.

La llegada de Shakira a Barranquilla para grabar el video se produjo al finalizar el carnaval, en el que Beéle participó como una de las estrellas invitadas.

El mensaje en mandarín

Shakira sorprendió a sus seguidores de China al publicar un video en el que les envía un saludo en mandarín para felicitar el Año Nuevo chino, en un gesto que reafirma su alcance global en medio de la etapa final de su gira internacional Las mujeres ya no lloran World Tour.

“Hola, China. Feliz Año Nuevo chino. Espero verles pronto en China. Les quiero mucho. Besos”, dijo la artista de Barranquilla en el video difundido en sus redes sociales, donde pronunció el mensaje en mandarín.

El saludo llamó la atención de sus seguidores asiáticos porque, aunque expresó su deseo de visitar el país, la cantante no tiene por ahora fechas programadas en China dentro de su actual gira, que comenzó en febrero del 2025 y está previsto que concluya este mes, tras cerca de un centenar de conciertos en América y otras regiones.

Además de su lengua materna, el español, Shakira ha demostrado a lo largo de su carrera su facilidad para comunicarse en varios idiomas, entre ellos inglés, portugués, francés, italiano, catalán y árabe, lo que ha contribuido a consolidar su perfil como una de las artistas latinas con mayor impacto internacional.

El mensaje llega en un momento especialmente significativo en su trayectoria, pues, a sus 48 años, la cantante atraviesa uno de los periodos más exitosos de su carrera reciente gracias a Las mujeres ya no lloran World Tour, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria.

El espectáculo, que comenzó hace un año en Río de Janeiro, se convirtió en la gira latina más exitosa del 2025, con más de 3.8 millones de espectadores hasta diciembre, y consolidó a la colombiana como un fenómeno cultural y económico capaz de llenar estadios en países como Colombia, México, Chile o Ecuador.

En su país natal, por ejemplo, agotó entradas en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con conciertos que generaron millones de dólares en impacto económico y movilizaron a miles de seguidores dentro y fuera de las ciudades.

Con información de EFE.