Shakira sorprende al hablar en chino para celebrar el Año Nuevo Lunar 2026

Shakira acaba de finalizar su reciente gira por Centroamérica en El Salvador donde dio cinco conciertos. A lo largo de su exitosa carrera artística, se ha ganado el reconocimiento de millones de personas gracias a su talento para cantar, componer, tocar instrumentos y bailar.

La intérprete colombiana posee otras habilidades poco conocidas, ya que en más de una ocasión ha sorprendido a sus seguidores al hablar varios idiomas.

Además del español, su lengua materna, Shakira habla inglés con fluidez, capacidad que le permitió cruzar fronteras y posicionarse como una de las cantantes pop más reconocidas a nivel mundial desde principios del 2000.

De igual manera, la intérprete de Antología también habla portugués, italiano, francés y catalán, idioma que domina tras haber vivido varios años en Barcelona junto a su expareja Gerard Piqué. Entre sus últimos mensajes también ha destacado hablando en portugues y ahora chino.

CNN ha compartido un video en el que se observa a la cantante dando un saludo de felicitación por el Año Nuevo Chino que comienza el martes 17 de febrero y en la que rige el Año del Caballo.

A diferencia del calendario gregoriano, el calendario lunar chino define sus fechas según las fases de la luna. Cada año está representado por uno de los 12 animales del zodiaco: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

De acuerdo con la Universidad de Valencia, estos signos influyen en el destino de las personas, y cada uno tiene características particulares que se relacionan con la personalidad, la salud y la suerte.

El Caballo, animal que regirá el 2026, representa dinamismo, pasión y aventura. En el horóscopo chino, este signo suele asociarse con personas enérgicas, independientes y optimistas. Según Viviana Guidi, experta argentina en feng shui, “el animal que rige el año influye en distintos aspectos de la vida, por lo que es importante conocer sus características y prepararse para fluir con su energía”.

Un concierto esperado

Las autoridades de Río de Janeiro y los organizadores del evento calculan que al menos dos millones de personas asistirán al concierto gratuito que la colombiana Shakira ofrecerá el 2 de mayo próximo en Copacabana, la playa más famosa de Brasil.



La previsión fue divulgada en una rueda de prensa concedida este jueves por los organizadores del evento, que en 2024 reunió a 1,6 millones de personas para el concierto de Madonna y en 2025 a 2,1 millones para la presentación de Lady Gaga, según sus cálculos.



"No podíamos haber escogido a nadie mejor para el concierto de este año en Río porque Shakira representa lo que existe de mejor en la cultura mundial y en la cultura latina. Una cultura que es capaz de movilizar a millones. Con seguridad ella va a llenar la playa", afirmó el secretario municipal de Cultura, Lucas Padilha.



La secretaria regional de Cultura del estado de Río de Janeiro, Danielle Barros, dijo que la movilización policial y la estructura de organización para el concierto de Shakira será igual a la del año pasado.



Padilha recordó que Shakira comenzó en Río su actual gira mundial, que es la mayor gira de un artista latinoamericano en el mundo.



En la rueda de prensa fue exhibido un video enviado por la cantante y compositora, que ya publicó en sus redes sociales, en el que Shakira, en inglés, asegura que será protagonista del mayor concierto del planeta, "¡en Copacabana, baby!".



Brasil, agrega la cantante ya en portugués, "estaré con ustedes en breve, en el concierto más soñado en mi vida. Mi Dios, vamos a divertirnos mucho. Estoy extrañándolos, pero en breve estaré en Río, en la playa de Copacabana. Muchas gracias y un gran beso. Te amo Brasil".