Staff de Shakira recorre El Salvador y vuelve virales sitios turísticos como El Boquerón

Integrantes del equipo que acompaña a Shakira en su residencia y gira Las mujeres ya no lloran han compartido imágenes de los sitios turísticos que han visitado durante su estadía en El Salvador.

La cantante colombiana ofreció dos conciertos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Aún quedan tres fechas por celebrarse: el 12, 14 y 15 de febrero.

Según estimaciones del Ministerio de Turismo del país vecino, se calcula que cerca de 135 mil personas asistirán en total a los conciertos, de las cuales más de 65 mil son extranjeras y alrededor de 30 mil provienen de Guatemala.

Los hoteles reportan ocupación completa, de acuerdo con información publicada en la página oficial del Ministerio de Turismo (Mintur).

Durante el receso entre presentaciones, parte del staff de Shakira ha aprovechado para conocer el país centroamericano. Las bailarinas Natalia Palomares y Darina Littleton, por ejemplo, han compartido fotografías y videos en la playa El Zonte, en La Libertad, y en la Ruta de las Flores. También se han documentado imágenes e historias compartidas por Marissa Neola y Halle Henry.

Otros de los sitios que visitaron fueron el Parque Nacional El Boquerón, ubicado en el volcán de San Salvador. Además, practicaron yoga y recorrieron otros puntos del país durante sus días libres.

