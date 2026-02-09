¿Cuándo serán los tres conciertos pendientes Shakira en El Salvador?

La cantante colombiana Shakira ha ofrecido dos conciertos a su público centroamericano, después de dos décadas desde que pisó por última vez un escenario en este país. Quedan tres fechas pendientes para ver a la artista en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

“Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, agradeció la colombiana durante sus interpretaciones.

La “loba” arrancó más gritos a sus seguidores al nombrar a cada país de Centroamérica, con lo que evidenció la alta presencia de guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños y costarricenses.

Entre las canciones que ha interpretado están: Girl like me, tema que interpreta junto a la banda estadounidense de hip hop/pop Black Eyed Peas. También sonaron La intuición —una de las más coreadas por el público— y Estoy aquí, uno de los primeros éxitos que la posicionaron en América Latina.

Te felicito y TQG, también han sido parte del espectáculo, así como las canciones clásicas como Estoy aquí, o las que integran su nuevo disco como Acróstico y BZRP Music Sessions #53.

¿Cuándo se presentará de nuevo Shakira en El Salvador?

Los conciertos están programados para el jueves 12, sábado 14 y domingo 15 de febrero, con lo que se cumplirán dos fines de semana consecutivos.

La entrada al recinto es desde las 16 horas; a las 18 horas inicia el espectáculo del artista nacional DJ Mikhail López, y a las 20 horas, aproximadamente, sale al escenario la cantante colombiana.

El Salvador se convierte así en el único país de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira de Las mujeres ya no lloran World Tour, con la que Shakira rompió, a finales de enero, el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa, al recaudar 421.6 millones de dólares.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un espectáculo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último concierto en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.