Shakira en el Salvador: la colombiana llega al estadio previo a su segundo concierto y así se vive el ambiente

La cantante colombiana Shakira está cerca de presentar el segundo de cinco conciertos programados en El Salvador. La primera noche estuvo llena de sorpresas, en las que la música y su talento se desplegaron sobre el escenario, pese a una pequeña caída que no le impidió culminar una velada llena de energía.

El domingo 8 de febrero, los asistentes esperan fuera del Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González para recibir a la Loba, quien posiblemente interpretará La fuerte, Girl like me, Las de la intuición y Estoy aquí, parte del repertorio que cantó en su primera noche de concierto.

En El Salvador hay una alta presencia de guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños y costarricenses. La entidad encargada de turismo de El Salvador destacó que son cerca de 30 mil guatemaltecos los que estarán viajando durante las fechas programadas de la cantante.

La cantante anunció en una historia de Instagram que se encontraba en el estadio preparándose para su segundo concierto. Además, pidió a sus seguidores que no se preocuparan por la caída, "no se preocupen soy de caucho", dijo mientras replicó el video del accidente.

Los fans de Shakira esperan el segundo concierto fuera del estadio. Entre ellos está el guatemalteco Darwin, quien cuenta que escucha a la colombiana desde que su madre estaba embarazada. Además, afirma que la cantante lo ha inspirado a aprender idiomas: habla portugués, español e inglés, y se aprende las canciones en esas lenguas.

Los guatemaltecos son parte de los asistentes al show de Shakira. Darwin, en la foto se inspiró en la cantante para hablar varios idiomas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En entrevistas previas, María José, salvadoreña de 40 años, dijo que le gusta tanto Shakira que cambió su sesión de bótox por ir a verla; mientras que María Antonieta comentó que canta la música de la artista.

Janette, de Panamá, se considera la fan número uno: tiene todos sus discos y afirma que la cantante representa el soundtrack de su vida.

Al lugar también llegaron Andrea, Dany y Jairo, de Costa Rica quienes están emocionados por el espectáculo que vivirán en pocas horas. Se programa que Shakira salga a partir de las 20 horas, aunque en su primer concierto, el evento comenzó cerca de las 20.40 horas.

Imagen del estadio donde Shakira se presenta durante su residencia y gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De todas las edades, los asistentes esperan con paciencia en las cercanías del recinto. Uno de los puntos más visitados es el mural de la diva de Barranquilla. El grafitero Efraín Orellana, de 36 años, dice que su obra “es una especie de homenaje” para dar “la bienvenida” a la artista.



El colorido mural del rostro de Shakira incluye "elementos salvadoreños" como el mapa del país, el monumento al santo patrono Divino Salvador del Mundo y el torogoz, el ave nacional, explica Orellana.

Los asistentes se toman fotografías en el mural dedicado a Shakira que quedará de manera permanente en el estadio. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un espectáculo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras su última presentación en Latinoamérica, que será en Ciudad de México, el 27 de febrero.

Shakira inspira a niñas y mujeres de todas las edades. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Esta serie de conciertos se inaugura entre el entusiasmo de sus seguidores y las reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, que habría facilitado la realización de los eventos.

En el evento los atuendos son ingeniosos inspirados en la cantante colombiana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Con información de Keneth Cruz, enviado especial.