Shakira en El Salvador: Sheynnis Palacios destaca entre el público del segundo concierto

El domingo 8 de febrero se presentó Shakira en el segundo de cinco espectáculos programados en El Salvador y que se considera entre las mejores giras de la colombiana. Una de las asistentes fue la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios quien fue captada a su llegada al recinto.

Horas previas la reina de belleza publicó en sus redes sociales cómo se preparaba para ir al espectáculo de Shakira en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador. Palacios fue coronada en ese país en 2023, lo cual representa un lugar que ha marcado su historia.

La reina de belleza participó en la Caminata de la Loba del concierto de la segunda noche. Para abrir sus conciertos, Shakira a sus se ha caracterizado por una dinámica que ha trascendido y en la que los seguidores de diferentes países quieren participar. Caminar junto a ella en la conocida: Caminata de la Loba.

Esto nace con el tema llamado Loba y los seguidores participan en diferentes dinámicas para entrar junto a su ídolo musical mientras ella va hacia el escenario. También se invita a algunas personalidades e influencers.

A su entrada fue captada por los medios de comunicación, a quienes saludó y dio la bienvenida.

Los usuarios también subieron videos donde están juntas las dos destacadas mujeres, antes de comenzar su entrada al evento esperado.

San Salvador será, además, una de las capitales donde la artista internacional celebre más conciertos en Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México, donde la cantante logró hacer doce fechas ante 780 mil espectadores.

Con información de Keneth Cruz, enviado especial