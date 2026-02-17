¿Cuántos millones? Este sería el aporte que los conciertos de Shakira dejaron en El Salvador, según el Gobierno de Bukele

El Gobierno de El Salvador detalló cuánto ha sido el aporte económico que habrían general los cinco conciertos de Shakira en el país centroamericano.

Shakira durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se presentó en su primera noche en El Salvador el sábado 7 de febrero de 2026, después de las cinco fechas programadas viajará a México. (Foto Prensa Libre: AFP)

Recientemente, el Gobierno de El Salvador estimó cuánto habría sido el aporte económico generado por los cinco conciertos de Shakira en el país centroamericano.

Por medio de un comunicado de la Presidencia de El Salvador, se calcula que el beneficio económico, el cual incluye no solo la asistencia a los conciertos, sino también el alojamiento y los patrones de gasto, podría alcanzar casi US$110 millones.

"Este resultado confirma que los eventos internacionales de gran escala se han convertido en un motor estratégico de dinamización económica, generación de empleo y proyección internacional positiva para El Salvador", afirma la Presidencia salvadoreña en su escrito.

La administración salvadoreña también brindó más detalles sobre los conciertos de Shakira, como que asistieron aproximadamente 144 mil personas y que las fechas estuvieron "totalmente agotadas".

La Presidencia salvadoreña también destacó que los conciertos de Shakira propiciaron una "presencia importante de visitantes extranjeros".

En cuanto al ámbito hotelero, las autoridades de El Salvador afirmaron que los conciertos de Shakira lograron una ocupación del 100% en la capital, San Salvador, y en la zona metropolitana.

Además, se registró un 100% de reservas en los restaurantes de la zona metropolitana y sus alrededores.

Finalmente, la Presidencia salvadoreña recalcó que, solo por ingreso turístico asociado a los conciertos de Shakira, se preveía una recaudación de al menos US$55 millones.

Lea también: Shakira sorprende al hablar en chino para celebrar el Año Nuevo Lunar 2026

