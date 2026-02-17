Shakira en El Salvador 2026: la nombran huésped de honor y le entregan la Llave de la Ciudad

Con cinco conciertos celebrados en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador, la cantante colombiana Shakira se convirtió en un fenómeno en el país centroamericano gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El evento, que habría reunido a más de 45 mil personas de distintas regiones de Centroamérica, tuvo un alto impacto económico, turístico y cultural. Su visita no pasó desapercibida, pues horas antes se informó que la cantante fue condecorada por ese país.

Por medio de sus redes sociales, Shakira compartió que recibió la Llave de la Ciudad de San Salvador, entregada por niños. Medios salvadoreños destacaron que este reconocimiento fue otorgado por la Alcaldía de San Salvador Centro.

Además, la artista recibió el Diploma de Huésped de Honor, que reconoce el impacto que generó su estadía en El Salvador, donde al menos 30 mil guatemaltecos se desplazaron para verla.

La residencia de Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour marcó historia en el país, al convertirse en el evento musical más grande celebrado allí. Por medio de sus redes sociales, la alcaldía destacó: “Shakira recibió la Llave de la Ciudad y el Diploma de Huésped de Honor”.

En otra publicación, agradeció “por convertir a San Salvador en el epicentro musical de la región”. Durante cinco noches, Shakira convirtió a El Salvador en un punto de encuentro con sus seguidores, a quienes denomina “Manada”.

Se informó que el evento impactó económicamente al país. Datos de Agencia EFE señalan que el impacto rondó los US$110 millones, derivados de hospedaje, transporte y restaurantes.

La agencia destacó que solo los ingresos por turismo generados por los conciertos de Shakira ascendieron a US$55 millones.

Según la fuente, durante los días del evento la ocupación hotelera alcanzó el 100% en la zona metropolitana de San Salvador y sus alrededores, mientras que llegó al 80% en otros destinos turísticos.

También se registró un 100% de reservas en restaurantes de la zona metropolitana, sus alrededores y la zona costera; en el interior del país, la demanda se situó entre el 60% y el 80%.

El impacto en El Salvador fue más allá del entretenimiento, según destacó Infobae, pues la residencia generó al menos 11 mil empleos en sectores como comercio, restaurantes y hotelería, de los cuales cuatro mil fueron directos y siete mil indirectos