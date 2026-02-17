Shakira en El Salvador 2026: la nombran huésped de honor y le entregan la Llave de la Ciudad

Escenario

Shakira en El Salvador 2026: la nombran huésped de honor y le entregan la Llave de la Ciudad

Tras su exitosa residencia en El Salvador, Shakira fue condecorada por autoridades del país, que destacaron su trayectoria artística y el impacto de su gira.

|

time-clock

AME3278. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 07/02/2026.- La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" este sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador. (Foto Prensa Libre : EFE)

Con cinco conciertos celebrados en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador, la cantante colombiana Shakira se convirtió en un fenómeno en el país centroamericano gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El evento, que habría reunido a más de 45 mil personas de distintas regiones de Centroamérica, tuvo un alto impacto económico, turístico y cultural. Su visita no pasó desapercibida, pues horas antes se informó que la cantante fue condecorada por ese país.

Por medio de sus redes sociales, Shakira compartió que recibió la Llave de la Ciudad de San Salvador, entregada por niños. Medios salvadoreños destacaron que este reconocimiento fue otorgado por la Alcaldía de San Salvador Centro.

Además, la artista recibió el Diploma de Huésped de Honor, que reconoce el impacto que generó su estadía en El Salvador, donde al menos 30 mil guatemaltecos se desplazaron para verla.

La residencia de Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour marcó historia en el país, al convertirse en el evento musical más grande celebrado allí. Por medio de sus redes sociales, la alcaldía destacó: “Shakira recibió la Llave de la Ciudad y el Diploma de Huésped de Honor”.

LECTURAS RELACIONADAS

A barista makes a latte in the kitchen of The Hamilton restaurant in Washington, DC, on July 2, 2025. Brazilian coffee beans, French champagne and Chinese teas -- drinks are a profit driver for US restaurants, but higher import costs have eaten into margins and fed into consumer prices three months since President Donald Trump unveiled sweeping global tariffs. A stone's throw from the White House, a restaurant group that takes pride in dishing up local American produce has found itself having to raise prices on its menus. "The reality is, we have to pass along some of those to our guests," said John Filkins, corporate beverage director at Clyde's Restaurant Group. "Could be anywhere from 50 cents to $1 on certain wines by the glass, or spirits, or some of our food menu items," he told AFP. "We've seen huge increases in coffee and in teas, and we're beginning to see some of those increases in food, as well as paper products coming on through as well," he added. (Photo by Drew ANGERER / AFP)

The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: cuatro cafeterías guatemaltecas figuran entre las mejores del mundo

chevron-right
Ángela Aguilar y Christian Nodal

Autoridades revelan cómo reaccionaron Ángela Aguilar y Christian Nodal tras quedar en medio de un enfrentamiento armado en Zacatecas

chevron-right

En otra publicación, agradeció “por convertir a San Salvador en el epicentro musical de la región”. Durante cinco noches, Shakira convirtió a El Salvador en un punto de encuentro con sus seguidores, a quienes denomina “Manada”.

Se informó que el evento impactó económicamente al país. Datos de Agencia EFE señalan que el impacto rondó los US$110 millones, derivados de hospedaje, transporte y restaurantes.

La agencia destacó que solo los ingresos por turismo generados por los conciertos de Shakira ascendieron a US$55 millones.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por San Salvador Centro (@alcaldia_sansalvador)

Según la fuente, durante los días del evento la ocupación hotelera alcanzó el 100% en la zona metropolitana de San Salvador y sus alrededores, mientras que llegó al 80% en otros destinos turísticos.

También se registró un 100% de reservas en restaurantes de la zona metropolitana, sus alrededores y la zona costera; en el interior del país, la demanda se situó entre el 60% y el 80%.

El impacto en El Salvador fue más allá del entretenimiento, según destacó Infobae, pues la residencia generó al menos 11 mil empleos en sectores como comercio, restaurantes y hotelería, de los cuales cuatro mil fueron directos y siete mil indirectos

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

El Salvador Shakira Tendencias Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS