Beéle dará concierto en Guatemala: fecha, lugar y detalles del espectáculo

Beéle es conocido por fusionar ritmos caribeños con sonidos urbanos. Su música ha ganado reconocimiento internacional y lo ha posicionado como una de las nuevas voces de la música latina. El artista colombiano brindará un concierto en Guatemala como parte de su gira 2025.

Según Ticketasa y Asa Promotions, el concierto se llevará a cabo el viernes 31 de octubre de 2025, en la Explanada 5, zona 5 de la capital. En el sitio oficial de Ticketasa aún hay entradas disponibles, aunque la información puede actualizarse durante el día.

La publicación oficial del evento anuncia sorpresas para quienes asistan disfrazados, como sorteos, boletos 2x1, maquillaje temático, concursos de disfraces y otras dinámicas exclusivas. Los asistentes también podrían ganar entradas para próximos conciertos.

“Este 31 de octubre viví el HALLOWEEN más brutal con Beéle”, se lee en la promoción del espectáculo.

¿Quién es Beéle?

Brandon López, conocido artísticamente como Beéle, es un cantante y compositor originario de Barranquilla, Colombia. Según su canal oficial en YouTube, inició su carrera a los 13 años y, actualmente con 22, se ha consolidado como una figura emergente de la música latina.

Su carrera despegó con el sencillo Loco, que superó los 200 millones de reproducciones. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Farruko, Marc Anthony, TINI, Manuel Turizo, Feid, Carla Morrison, Jason Derulo, Nicky Jam y Carlos Vives.

Beéle ha llevado su música a distintos escenarios internacionales, incluyendo países europeos. Este 31 de octubre ofrecerá un concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

En 2025, Beéle lanzó su primer álbum, BORONDO, una producción de 26 canciones que desafían los moldes del género. El disco, según Sony Music, incluye influencias de reguetón, pop, ritmos caribeños y afrobeats, e integra colaboraciones con artistas como Carla Morrison y Marc Anthony.