Anime-Con Guatemala 2026: Fecha, horario, entradas y más detalles del encuentro para la comunidad otaku, geek y de cultura pop en el país

Con sesiones de firmas, fotografías, recuerdos imborrables y una serie de actividades, los guatemaltecos podrán disfrutar de Anime-Con, un evento con figuras internacionales que celebrarán la cultura asiática.

De acuerdo con sus organizadores, en el país se realizará la tercera edición de la Anime-Con, un evento que se ha consolidado como el punto de encuentro definitivo para la comunidad otaku, geek y de cultura pop en el país.

“Esta es una cita para una odisea de creatividad y fantasía en la que los asistentes se sumergirán en un universo diseñado para celebrar la imaginación sin límites”, indicó la organización.

Según sus organizadores, esperan a más de seis mil seguidores. Además, aseguraron que la Anime-Con Guatemala 2026 no es solo una convención, sino un festival de experiencias.

Invitados en la Anime-Con 2026 Guatemala

Según la organización, el plato fuerte de la tercera edición de la Anime-Con Guatemala, será la presencia de cuatro leyendas del doblaje latinoamericano, cuyas voces han dado vida a los personajes más icónicos de la televisión y el cine.

1. Paty Acevedo

La eterna voz de Sailor Moon, la inteligencia de Lisa Simpson y la audacia de Angélica Pickles.

2. Cristina Hernández

El alma de Sakura Kinomoto, la dulzura de Bombón y la alegría de Shinobu.

3. Alan Velázquez

El talento detrás de Billy, Gowther, Luka y el imponente Douma.

4. Georgina Sánchez

La fuerza de Kikyo, la determinación de Asuka y la emblemática Nami (tanto en anime como en el live-action de Netflix).

“Los asistentes tendrán la oportunidad única de participar en paneles junto a su invitado favorito y dentro del evento podrán adquirir el Meet&Greet con sesiones de firmas y fotografías, creando recuerdos imborrables con sus ídolos”, añadieron los responsables.

Con qué contará la Anime-Con 2026 en Guatemala

Según la información oficial, el recinto contará con 45 tiendas especializadas, donde los coleccionistas y familias podrán adquirir los últimos volúmenes de manga, figuras de acción de edición limitada, ropa temática y accesorios exclusivos que visten la pasión de toda una generación.

“La adrenalina se apoderará de los escenarios con competencias de alto nivel. El Concurso de Cosplay verá desfilar el esfuerzo y detalle de los mejores artistas del disfraz en el país, mientras que el Concurso de K-Pop pondrá a prueba el talento y la coordinación de los grupos de baile locales”, afirmó la organización.

Comunidad Gaming

De acuerdo con la organización, para los entusiastas del gaming, la zona de torneos será el campo de batalla para coronar a los campeones en las siguientes categorías:

Super Smash Bros. Ultimate (Precisión y estrategia en cada golpe).

(Precisión y estrategia en cada golpe). Mortal Kombat 1 (Poder y combate en su máxima expresión).

“Fiel a su espíritu inclusivo, Anime-Con Guatemala mantiene su compromiso con la familia guatemalteca, ofreciendo accesibilidad y beneficios especiales para fomentar la convivencia sana”, concluyó la organización.

Fecha

La Anime-Con se celebrará el domingo 1 de marzo del 2026.

Hora

El evento se llevará a cabo de 9 a 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria (Salón 9 y Áreas 8/9).

Precios y localidades

Entrada general: Q60

Entrada Cosplayer: Q40 (Precio por la creatividad de quienes asistan caracterizados)

Niños: Gratis (estatura hasta 1.40 mts)

Adultos mayores: Gratis (60 años en adelante, al presentar DPI).

Venta de boletos

La venta de boletos será exclusivamente en taquilla, el día del evento.

