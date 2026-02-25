“Esta celebración no estaría completa sin Guatemala”: Santiago Cruz promueve la gira “Quince de Caminos” y ofrecerá show en el país

El cantante y compositor colombiano Santiago Cruz regresa a Guatemala con la ilusión de complacer a sus admiradores durante una velada musical en la que interpretará varios de sus éxitos.

En la actualidad Cruz promociona Quince de caminos, La gira con la que destaca el álbum Cruce de caminos, una pieza que publicó en el 2009 y que incluyó éxitos como Baja la guardia, Cuando regreses, Y si te quedas, ¿Qué?, 6:00 a.m., y En tus zapatos.

De acuerdo con especialistas en la industria musical, el artista colombiano se ha consolidado como una de las figuras indispensables en la escena pop en Latinoamérica y con su lírica y propuesta sonora continúa sumando seguidores.

Recientemente, Santiago ofreció una entrevista para Prensa Libre, contó detalles del concierto y recalcó el cariño que tiene por los admiradores de este país.

El cantante y compositor colombiano indicó que recuerda con cariño sus presentaciones en Guatemala y que siempre le motiva volver. “Sin duda alguna la Ermita de la Santa Cruz, en Antigua Guatemala, será el lugar de conciertos en mi vida”, dijo.

Convencido de ofrecer una velada especial, Santiago Cruz indicó que, en esta ocasión regresará a la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias debido a la producción.

“Esta vez, quienes nos llevan a Guatemala pensaron que lo mejor era hacer un concierto en este emblemático teatro y creo que por el montaje que tenemos, ese recinto es el ideal porque vamos con toda la banda, un espectáculo de luces y escenografía”, agregó.

El músico colombiano recalcó que su reciente gira Quince de Caminos celebra de alguna manera esa conexión con su público y de un álbum con el que enganchó en Latinoamérica.

“Esta gira comenzó con la idea de celebrar los 15 años del álbum Cruce de caminos. Sin embargo, se extendió y en Guatemala celebraremos 17 años. Este país no podía quedarse afuera de esta fiesta porque sin su público, que es maravilloso, no sería igual”, dijo.

“Esta celebración no sería completa sin los guatemaltecos, así que espero puedan acompañe, celebrar con mis músicos y nos den ese cariño que siempre nos dan”, agregó.

El cantante y compositor colombiano Santiago Cruz prepara concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Santiago Cruz | Andrés Alvarado)

A propósito de su repertorio, Cruz prometió sorpresas debido a que considera que su concierto realizará un repaso por temas emblemáticos con los ha conectado con sus admiradores locales.

“Esperamos estar a la altura del lugar, a la altura de su cariño. Tenemos montado un espectáculo de un poco más de 2 horas, lleno de buena energía, lleno de canciones que ustedes conocen, nuevas versiones de algunas de esos temas y varios nuevos. Así que queremos contar con ustedes, porque la celebración de esta gira no estaría completa sin Guatemala”, concluyó.

Fecha

Santiago Cruz ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 28 de febrero del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Localidades

Platea - Q875 + cargo por servicio

Balcón I – Q680 + cargo por servicio

Balcón II – Q530 + cargo por servicio

Palco – Q425 + cargo por servicio

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket

