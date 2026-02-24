U2 y Ed Sheeran presentan cortometraje sobre Ucrania en el cuarto año de la movilización rusa

En coincidencia con el cumplimiento de cuatro años de la movilización de las fuerzas del ejército ruso en Ucrania, la agrupación presentó un video en el que profundiza en la guerra desde la perspectiva de soldados ucranianos.

El cortometraje se estrenó junto con su reciente lanzamiento Yours Eternally, en colaboración con Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia. El video ha captado la atención del público, ya que fue grabado en el frente de batalla.

El material fue compartido por U2 con el mensaje: “Ucrania lleva cuatro años resistiendo la invasión rusa a gran escala. Los soldados del Cuerpo de Jartiya se encuentran entre los cientos de miles de ucranianos que realizan operaciones militares diarias para defender su país del ejército ruso invasor”.

Con el fin de visibilizar ese mensaje, U2 presenta imágenes exclusivas desde ese territorio, en las que sigue a “soldados ucranianos que luchan por la libertad”, resaltó el grupo. La participación de Taras Topolia refuerza el mensaje, pues ha combatido en la guerra en su país.

El cortometraje, destacó la Agencia EFE, fue filmado en diciembre del 2025 por el director Ilya Mikhaylus, quien estuvo empotrado con su equipo en la Brigada Jartia, como anticipo de un documental de larga duración que se estrenará este año.

La canción adopta la forma de una carta escrita por un soldado en servicio activo, con un “espíritu audaz y travieso” que coincide con el del pueblo ucraniano, destacó EFE, ya que parte del tema está inspirado en Taras Topolia.

El video sigue a soldados en la línea de batalla y muestra momentos de lucha, resistencia y unión por Ucrania.

En redes sociales, la banda destacó que, inspirada en Yours Eternally, el cineasta ucraniano y miembro del cuerpo de Jartiya lanzó su documental 4 1/2 minutos.

La película fue rodada en el invierno del 2025, cuando Mikhaylus y su equipo estaban empotrados en Ucrania. Captura la vida diaria de Alina y sus compañeros soldados en la primera línea de la guerra, según la publicación.

La canción forma parte del EP Days of Ash (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa por U2 la semana pasada, que incluye otros cuatro temas sobre la situación política actual, luego de nueve años sin publicar música nueva.