“Seremos afortunados si aportamos algo a Guatemala”: Yahir cuenta detalles del concierto que ofrecerá en el país con María León

Luego del éxito en su país natal y con presentaciones en varias ciudades, los cantantes mexicanos Yahir y María León decidieron expandir su gira Fuego en Centroamérica con presentaciones en El Salvador y Guatemala.

Los conciertos que ofrecen con su tour actual se han destacado por fusionar la interpretación, coreografías y estilo particular en el escenario que vibra con el derroche de talento de este dúo.

Desde octubre del 2024, María León y Yahir comenzaron a trabajar juntos en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, México, y aseguraron que desde ese momento la clave fue la conexión con su público.

En enero del 2025, los dos artistas ofrecieron una conferencia en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, e indicaron que, como una forma de unir sus talentos, su pasión por la música y reivindicar la amistad, presentaron de forma oficial Fuego, su primera gira en conjunto.

A pocos días de su presentación en Guatemala, Yahir concedió entrevista para Prensa Libre y dio detalles del espectáculo que tienen preparado con María León.

Desde la ciudad de México, Yahir comentó que ha organizado su agenda para cumplir con las obras de teatro en las que trabaja de forma paralela en su país y con los conciertos que forman parte de la gira Fuego.

María León y Yahir promocionan la gira "Fuego". (Foto Prensa Libre: EFE)

“Quiero que sepan que estoy contando los días porque me da gusto llegar a Guatemala. Aunque he estado ocupado con la gira de teatros con la que estoy vinculado en México, me invade el deseo por llegar a Guate, cantar, bailar y compartir con su gente”, dijo Yahir.

Al saber que varios de sus admiradores locales lo esperan, el artista mexicano recordó el apoyo que le han brindado desde que participó en el reallity musical que lo ayudó a formarse como profesional.

“Fue curioso porque tanto en México como en Guatemala, las primeras ocasiones que me escucharon fue a través de la TV y así fue cómo llegué a varios hogares, así me conocieron y, especialmente en Guatemala conecté recibí mucho cariño”, agregó.

Yahir también recordó que su primer éxito fue Alucinado y que, gracias a ese tema, conectó más con sus admiradores en el país.

“Alucinado fue mi primera rola y en Guatemala se escuchó mucho. Después participé en un tributo a Roberto Carlos y conecté con otras generaciones, por eso es que agradezco tanto al país, porque han salido varias cosas, duetos bien interesantes, otras canciones y propuestas y siempre están ahí, a mi lado, acompañándome y por eso quiero verlos para darles las gracias en directo”, indicó el artista mexicano.

A propósito de sus éxitos, Yahir dijo que uno de ellos es precisamente a dúo con María León, cantante mexicana con quien actuará en Guatemala.

“Uno de mis temas favoritos es Si te encontrara tras cien años, a dúo con María León. Esa colaboración fue hace mucho tiempo y bendito Dios he tenido la oportunidad de seguir grabando discos, de seguir haciendo giras, de seguir haciendo otras cosas. Además, de lo que he compartido más con María León es el teatro y eso nos ha permitido ser grandes amigos y ofrecer esta gira con la que llegaremos a Guatemala”, dijo.

El cantante mexicano también recordó que Dame tu amor es una canción romántica que derrocha sensualidad, tanto por su letra como por su ritmo, es la que se publicó en el 2024 y que fue la primera prueba de la gira Fuego, debido a la conexión y energía que derrochan en el escenario.

“En el escenario pasa de todo, hay energía, buena vibra, pasión, y mucha alegría porque somos amigos con María León y el su talento es más que evidente. Además, ella y yo tenemos un respeto mutuo ‘bien chido’, y es por eso por lo que después de tanto tiempo seguimos haciendo Fuego, seguimos disfrutando de este gran show”, añadió.

Durante la conversación, Yahir explicó que la gira Fuego se ha extendido gracias al cariño de sus admiradores y que en Guatemala esperan conectar de cerca con ellos.

“Definitivamente es un show que amamos María y yo. Tenemos una banda espectacular que nos acompaña y todo lo que sucede arriba del escenario es bien lindo. Incluimos grandes rolas y la química que hay entre ella y yo nos permite jugar mucho en muchos sentidos. Con el público, subir a alguien, cantarle un tema entre los dos y muchas cosas más. Creo que es un espectáculo que, de principio a fin, es atemporal y tocamos muchas canciones lindas para disfrutar en familia”, dijo Yahir.

Para el concierto en Guatemala, el artista mexicano tiene un objetivo claro: deleitar a sus admiradores locales y está convencido que lo logrará con María León.

“Este concierto es fundamental. Si podemos dejar un granito de arena en Guatemala, en la motivación, inspiración y alegría, creo que seremos afortunados María León y yo. Espero que puedan asistir y disfrutar con nosotros”, concluyó.

Fecha

María león y Yahir ofrecerán un concierto en Guatemala, el sábado 28 de febrero del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Localidades

Mesas Platinum - Q390 + Q80 service fee

Mesas Black - Q490 + Q100 service fee

Mesas AMEX - Q590 + Q120 service fee

Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

