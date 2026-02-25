Plastilina Mosh en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto en el país

Este miércoles 25 de febrero, la productora 2 Mundos confirmó que Plastilina Mosh ofrecerá un concierto en Guatemala y que revivirá la nostalgia de los temas en español.

A través de una publicación en sus cuentas en redes sociales, la productora reveló que la banda originaria de Monterrey, Nuevo León, México, se presentará en el país y ofrecerá lo mejor de su repertorio.

“¡Los P Mosh hacen su regreso a Guatemala!”, indicó 2 Mundos en una publicación en la que incluyó imágenes con detalles del evento.

Éxitos como Mr. P-Mosh, Millionaire, Peligroso Pop, Afroman, y Nordic Laser, popularizaron a la banda que llegará al país para ofrecer un show especial.

Fecha

Plastilina Mosh ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 16 de abril del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Concha Acústica, Parque de la Industria.

Preventa 27 de febrero

La preventa se realizará el viernes 27 de febrero, de 8 a 13 horas, en ZIGI.

Localidades

Fan – Q300 + cargo por servicio

Ultra fan – Q450 + cargo por servicio

Venta general 27 de febrero

La venta general se realizará el viernes 27 de febrero, a partir de las 14 horas en la web oficial de 2mundos.shop

Localidades

Fan – Q350 + cargo por servicio

Ultra fan – Q500 + cargo por servicio

