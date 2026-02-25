Escenario
Plastilina Mosh en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del concierto en el país
El grupo mexicano Plastilina Mosh ofrecerá un concierto en Guatemala y recordará la nostalgia noventera.
Plastilina Mosh promociona concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía 2 Mundos)
Este miércoles 25 de febrero, la productora 2 Mundos confirmó que Plastilina Mosh ofrecerá un concierto en Guatemala y que revivirá la nostalgia de los temas en español.
A través de una publicación en sus cuentas en redes sociales, la productora reveló que la banda originaria de Monterrey, Nuevo León, México, se presentará en el país y ofrecerá lo mejor de su repertorio.
“¡Los P Mosh hacen su regreso a Guatemala!”, indicó 2 Mundos en una publicación en la que incluyó imágenes con detalles del evento.
Éxitos como Mr. P-Mosh, Millionaire, Peligroso Pop, Afroman, y Nordic Laser, popularizaron a la banda que llegará al país para ofrecer un show especial.
Fecha
Plastilina Mosh ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 16 de abril del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Concha Acústica, Parque de la Industria.
Preventa 27 de febrero
La preventa se realizará el viernes 27 de febrero, de 8 a 13 horas, en ZIGI.
Localidades
- Fan – Q300 + cargo por servicio
- Ultra fan – Q450 + cargo por servicio
Venta general 27 de febrero
La venta general se realizará el viernes 27 de febrero, a partir de las 14 horas en la web oficial de 2mundos.shop
Localidades
- Fan – Q350 + cargo por servicio
- Ultra fan – Q500 + cargo por servicio
