Escenario

Qué cambia tras la decisión de Netflix sobre Warner Bros. Discovery y el avance de Paramount

Netflix se niega a mejorar su oferta por Warner Bros tras propuesta superior de Paramount.

El logotipo de WB se ve en el exterior de Warner Bros. Studios, Burbank, California, el 21 de octubre de 2025. Warner Bros. Discovery anunció que recibió una propuesta de adquisición revisada de Paramount Skydance, incluso cuando la junta directiva del gigante estadounidense de medios reafirmó su apoyo a un acuerdo de compra previamente anunciado con Netflix. (Foto Prensa Libre: AFP)

Las acciones de Paramount Skydance (PSKY) subían este jueves un 6 % y las de Netflix un 8,96 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, después de conocerse hoy que esta última se ha retirado de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD). Mientras, las de WBD Warner perdían un 1,28 % en el postmercado.



Netflix anunció este jueves que "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.



Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento. "Es por ello que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", sentenció el escrito.



El gran rival del gigante del entretenimiento en la batalla para hacerse con Paramount presentó esta semana una nueva oferta valorada en US$31 (Q240.25) por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix.

La oferta revisada de PSKY incluye el pago de US$31 (Q240.25) por acción en efectivo, frente a los US$30 (Q232.50) planteados anteriormente, así como un pago adicional de US$0.25 (Q1.94) por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre del 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Asimismo, se compromete a pagar los US$2,800 millones (Q21,700 millones) que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.

WBD consideró públicamente este jueves que esta nueva oferta era “superior” a la presentada en diciembre por Netflix, por lo que se abría una ventana de cuatro días hábiles para que esta última respondiera con una nueva contraoferta.

La nueva oferta de Paramount respondía a la que realizó Netflix en diciembre como parte de un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o streaming de WBD por US$27.75 (Q215.06) por acción, valorando esos activos en unos US$72,000 millones (Q558,000 millones), con un valor empresarial total cercano a los US$82,700 millones (Q640,925 millones).