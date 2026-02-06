Compra de Warner en la mira: ejecutivo de Paramount promete más estrenos en salas y critica a Netflix

Luego de que Paramount Skydance mantuviera su oferta de US$30 por acción para adquirir Warner Bros. Discovery, Ellison hizo público su compromiso de aumentar la producción y el estreno de películas en salas de cine, si logra concretar la compra, que hasta ahora sigue favoreciendo a Netflix.

Pese a que la oferta de Paramount Skydance supera por acción a la presentada por Netflix, Warner Bros. Discovery se mantiene firme en el contrato de venta con la plataforma de streaming, responsable de éxitos como Stranger Things, El juego del calamar y Élite. Esta situación llevó nuevamente a Ellison a dar un paso más en su intento por revertir el acuerdo.

Desde que se anunció en diciembre la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, por un monto de US$72 mil millones, Ellison ha buscado la forma de revertir dicha compra en beneficio de Paramount Skydance.

Una de sus acciones fue anunciar, a través de una carta abierta, que si se concreta la adquisición, Paramount Studios y Warner Bros. Studios producirán cada uno un mínimo de 15 largometrajes de alta calidad al año.

Ese compromiso supondría al menos 30 películas anuales entre ambas compañías, prometió Ellison. Asimismo, planteó la creación de un “ecosistema dinámico de terceros”, mediante la concesión de licencias para películas y series, así como la compra de contenidos independientes.

Las promesas surgieron durante su intervención en defensa de un mercado que fomente la diversidad del cine, la creación de contenidos y la exhibición en salas, y que evite eliminar la competencia dentro de la industria y la creación de monopolios, en clara referencia a Netflix.

Entre los ofrecimientos realizados por Ellison destaca que todos los estrenos llegarán a las salas de cine con una ventana global de 45 días antes de su disponibilidad bajo demanda en plataformas digitales.

“Tras su estreno en cines, cada película seguirá el calendario habitual de la industria, lo que asegurará su disponibilidad en régimen de alquiler digital antes de su incorporación a plataformas de streaming por suscripción”, recalcó Ellison.

En su intento por adquirir Warner Bros. Discovery y superar la oferta de Netflix, Ellison también prometió mantener independiente la plataforma HBO.