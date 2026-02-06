Trompita cumple 65 años: el Zoológico La Aurora invita a los guatemaltecos a celebrar a la elefante

Desde hace 10 años, el Zoológico La Aurora festeja cada aniversario de la elefante, y este año no será la excepción: han anunciado una serie de actividades para que los visitantes se sumen a la celebración.

Datos hemerográficos de Prensa Libre destacan que la elefante Trompita llegó al Zoológico Nacional La Aurora cuando tenía 47 años, gracias a una donación de un circo, en el 2006.

A su llegada —según archivos del diario—, la elefante asiática, de color café, se llamaría Bombi, pero al ingresar al zoológico se organizó un concurso para elegir su nombre. El nombre ganador fue Trompita, con el que se le conoce actualmente.

Cada año, la elefante es agasajada con un pastel de frutas y verduras decorado con diversos colores. Para esta ocasión, el Zoológico La Aurora ha organizado varias actividades dentro del recinto, entre ellas pintacaritas, decoración de cupcakes y un taller de cascarones ecológicos.

Como parte del festejo, los asistentes cantarán el "Feliz cumpleaños" frente al recinto de Trompita.

Fecha:

Sábado 14 de febrero

Hora:

10 horas, frente al recinto de Trompita

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Entradas:

Q60 adultos / Q30 niños

Disponibles en la taquilla el día del evento

Actividades (de 10.00 a 13.00 horas)

Taller de cascarones ecológicos

Pérgola de osos

Pérgola de osos Pintacaritas

Frente al hipopótamo

Frente al hipopótamo Adopta un capibara (de peluche)

Plaza Cívica

Unidades limitadas

Plaza Cívica Unidades limitadas Decora tu cupcake

Pérgola de la casa de té

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.