Escenario
Trompita cumple 65 años: el Zoológico La Aurora invita a los guatemaltecos a celebrar a la elefante
El Zoológico La Aurora celebrará el cumpleaños número 65 de Trompita e invita a los guatemaltecos a participar en una jornada especial llena de actividades.
La elefante asiática Trompita celebrará su cumpleaños 65 , en el zoológico La Aurora en Ciudad de Guatemala (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE)
Desde hace 10 años, el Zoológico La Aurora festeja cada aniversario de la elefante, y este año no será la excepción: han anunciado una serie de actividades para que los visitantes se sumen a la celebración.
Datos hemerográficos de Prensa Libre destacan que la elefante Trompita llegó al Zoológico Nacional La Aurora cuando tenía 47 años, gracias a una donación de un circo, en el 2006.
A su llegada —según archivos del diario—, la elefante asiática, de color café, se llamaría Bombi, pero al ingresar al zoológico se organizó un concurso para elegir su nombre. El nombre ganador fue Trompita, con el que se le conoce actualmente.
Cada año, la elefante es agasajada con un pastel de frutas y verduras decorado con diversos colores. Para esta ocasión, el Zoológico La Aurora ha organizado varias actividades dentro del recinto, entre ellas pintacaritas, decoración de cupcakes y un taller de cascarones ecológicos.
Como parte del festejo, los asistentes cantarán el "Feliz cumpleaños" frente al recinto de Trompita.
Fecha:
Sábado 14 de febrero
Hora:
10 horas, frente al recinto de Trompita
Lugar:
Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
Entradas:
- Q60 adultos / Q30 niños
- Disponibles en la taquilla el día del evento
Actividades (de 10.00 a 13.00 horas)
- Taller de cascarones ecológicos
Pérgola de osos
- Pintacaritas
Frente al hipopótamo
- Adopta un capibara (de peluche)
Plaza Cívica
Unidades limitadas
- Decora tu cupcake
Pérgola de la casa de té
