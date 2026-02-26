Crispin Glover, actor que interpretó a George McFly en “Volver al futuro”, enfrenta demanda por agresión y fraude

Crispin Glover es conocido por su papel del torpe George McFly, padre de Marty McFly (Michael J. Fox) en Volver al futuro, del 1985, película nominada y ganadora de un Premio Óscar y dirigida por Robert Zemeckis. Sus otros créditos incluyen Los ángeles de Charlie, Alicia en el país de las maravillas, Willard y River’s Edge.

Ha sido demandado por una supuesta exnovia que afirma que el actor de Back to the Future, o Volver al futuro, la utilizó para “sexo y trabajo gratuito” tras atraerla con la promesa de una oportunidad laboral en Los Ángeles, según una demanda civil presentada el miércoles y obtenida por Variety.

Glover está siendo acusado de “agresión, fraude, desalojo injusto, procesamiento malicioso, e infligir intencionalmente angustia emocional, derivadas de una serie de incidentes inquietantes en los que la expareja fue esencialmente mantenida cautiva y utilizada para sexo y trabajo gratuito por Glover bajo falsos pretextos”.

La mujer que presentó la demanda, descrita como una exmodelo británica de 30 años, afirma que fue “engañada y manipulada” para mudarse a Los Ángeles y trabajar para Glover como su asistente en la industria del entretenimiento. Según la demanda, ambos conectaron por primera vez a través de redes sociales en el 2015, y Glover supuestamente le hizo “insinuaciones extrañas”.

Variety detalla que en el 2023 ellos se conocieron en persona en Alemania, donde supuestamente él le mostró objetos de recuerdo nazi de su colección personal.

En el 2024, cuando la exmodelo se mudó a Los Ángeles y se desarraigó, se encontró en una situación inquietante en la que Glover quería controlar sus acciones, rastrear su paradero y, básicamente, “servirle como su novia/esclavo sexual”, informa la demanda.

En una declaración compartida con Variety, un abogado de Glover declaró que este niega las acusaciones. “La realidad es que el 2 de marzo del 2024 Glover fue víctima de una agresión grave provocada por parte de su expareja en su residencia de Los Ángeles. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles, que acudió al lugar, investigó y arrestó a la ahora demandante”, describe. Estos hechos están documentados en los registros policiales y en la orden de alejamiento presentada por el actor contra la expareja.