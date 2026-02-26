Shakira en México: a qué hora es el concierto gratuito del 1 de marzo

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció el viernes 20 que la cantante colombiana Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo, en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo, con motivo del centenario de la cervecera mexicana.

La funcionaria informó que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo. Además, se instalarán pantallas gigantes en lugares aledaños, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

La colombiana ofrecería el concierto gratuito tras cerrar su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en México, con un último show en el estadio GNP el 27 de febrero. “¡México lindo! ¿Se acuerdan de 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Hoy quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo, a las 8 de la noche”, dijo Shakira emocionada en su mensaje. Por el mometo no se ha confirmado que tenga transmisión en línea.

Se dudó de la presentación después de los disturbios ocurridos el domingo 22 de febrero donde se registraron bloqueos, vehículos en llamas e incremento de seguridad en diferentes partes de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabeza del cartel Jalisco Nueva Generación.

Mayor seguridad en el concierto de Shakira en México

El Gobierno de la Ciudad de México alistó un operativo con cerca de 6 mil500 personas de diversas dependencias para garantizar seguridad y “atención eficiente” a los asistentes al concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira, programado para este domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada Molina, dijo que se trata de un evento “muy importante”, por lo que sostuvo que existen condiciones para la realización de este concierto público, tras el operativo militar en Jalisco y las posteriores manifestaciones violentas desatadas por la muerte del líder del cartel.

En el operativo participarán, entre otras instancias, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Atención y Participación Ciudadana, Salud, Cultura y Protección Civil, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Locatel y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), según detalló la jefa capitalina.

“Sabemos que la población está entusiasmada. Estamos preparándonos muy bien para que no se sature el Zócalo, que la población sepa que a lo largo de al menos tres avenidas principales (…) Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira”, dijo la jefa capitalina.

Brugada explicó que el concierto se acercará al público con apoyo de pantallas y audio en avenidas principales de acceso al Zócalo, como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, además de un despliegue en la avenida Juárez, desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución.

Como parte de las medidas de movilidad, la mandataria informó que las líneas del Metro ampliarán su servicio hasta la una de la mañana, para favorecer el regreso seguro de los asistentes a sus destinos.

Por su parte, el titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, detalló que se instalarán 24 pantallas con audio en los puntos definidos, además de 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel.

Gómez Concheiro llamó a las familias que acudan con menores de edad a optar por las pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, y recomendó evitar bolsas voluminosas y artículos como objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.

Un vídeo muestra una de las últimas apariciones de la colombiana en México.