Las esperanzadoras declaraciones de Fox se dieron recientemente durante un evento de la ONG que lleva su nombre, luego de casi cuatro años de haber anunciado lo que parecía su retiro definitivo de la actuación ante el progreso del Parkinson que padece desde 1991.

En ese año, Fox, de entonces 29 años, decidió abandonar el mundo de la actuación debido a que su enfermedad le afectó neurológicamente, siéndole muy difícil de aprender sus diálogos y guiones.

Tan solo un año antes, había filmado la tercera y última entrega de Volver al Futuro.

Sin embargo, en 2009, el actor reapareció tras muchos años luchando con el Parkinson y lo hizo en la pantalla chica, en una serie de televisión llamada "La Esposa Ejemplar", en el que interpretó a Louis Canning, un abogado que sufría una enfermedad con síntomas muy parecidos a los que enfrenta Fox en la vida real.

Diez años después, volvió a la actuación en la película 'See You Yesterday', pero poco a poco se fue alejando de las cámaras ante el avance del Parkinson hasta que finalmente, en 2020, se jubiló por segunda ocasión.

En 2023, se estrenó un documental en el que Michael J. Fox revela detalles inéditos de su vida y su lucha contra la enfermedad, el cual ganó cuatro premios Emmy, incluyendo "Mejor Documental".

"Fue una gran emoción (hacer el documental). Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial. Haría actuación si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos y si pudiera resolverlo", confesó Fox durante el evento de la ONG.

“Si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando, porque el optimismo no es algo que uno recibe sin más. No puedes esperar a que las cosas sean fantásticas, te tienes que comportar de forma que sea eso lo que promuevas”, añadió un motivado Michael J. Fox.

Aunque también detalló lo complicado que ha sido enfrentar su enfermedad, especialmente en el último año, asegura que ha recibido noticias muy buenas y gratificantes, como el casamiento de su hija. "Están pasando cosas buenas, la vida ha sido buena", señaló.