Netflix: BTS regresará con su primer concierto transmitido en vivo en la plataforma
La página oficial de Netflix compartió la fecha de transmisión del primer concierto de BTS después de tres años, el cual será emitido en vivo por la plataforma.
Los miembros de la banda surcoreana de K-pop BTS V, Jin, Jung Kook, RM, Jimin y J-Hope posan para una sesión de fotos en 2020. Las megaestrellas del K-pop BTS comenzarán su primera gira mundial en cuatro años en abril de 2026 y Netflix tiene proyectos especiales con ellos como un concierto transmitido en vivo. (Foto Prensa Libre: AFP)
El 21 de marzo, el grupo surcoreano BTS actuará en vivo por primera vez después de su pausa, según el comunicado oficial de Netflix.
La plataforma informó que el concierto estará disponible en todos sus planes. “El público y los fans verán a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volver al escenario juntos para un concierto en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl”, indica la página oficial.
Durante el espectáculo, presentarán por primera vez canciones de su próximo quinto álbum de estudio, ARIRANG, entre otras. El esperado álbum se lanzará el viernes 20 de marzo, un día antes del concierto, detalla el comunicado.
La transmisión será el sábado 21 de marzo, a las 17 horas, desde Gwanghwamun, la puerta principal del histórico palacio Gyeongbokgung, en Seúl.
Además del concierto, Netflix lanzará un documental sobre la creación de ARIRANG, el cual estará disponible a partir del viernes 27 de marzo.
Después del concierto en vivo, la banda se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.
BTS anunció en 2022 que se tomaría un descanso al menos hasta el 2025, periodo que sus siete integrantes han aprovechado para enfocarse en proyectos personales y cumplir con el servicio militar obligatorio.
La razón por la cual prestaron servicio militar es que, según los requerimientos de Corea del Sur, todos los hombres aptos deben servir entre 18 y 21 meses.