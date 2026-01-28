Fans de BTS enfrentan a revendedores por reventa de boletos y exigen respuesta de autoridades

Luego del sold out histórico marcado por la banda surcoreana BTS en México, seguidores de la boy band denunciaron anomalías en el proceso de compra y solicitaron a autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a la boletera encargada de la venta de los boletos, esclarecer la situación.

Ante la falta de respuesta inmediata y el incremento de anuncios de reventa de boletos para los conciertos del grupo de K-pop, los fans denominados ARMY iniciaron una campaña de sabotaje contra los supuestos revendedores, a quienes han exhibido en redes sociales.

En tan solo 40 minutos, según medios mexicanos, las tres fechas disponibles para los conciertos de BTS se habrían agotado. Horas después, los anuncios de reventa provocaron que el fandom hiciera un llamado al boicot por las irregularidades en la compra y por los elevados costos de los boletos en reventa, destaca N+.

Medios como El Universal señalan que seguidores de la agrupación de K-pop denunciaron ante Profeco las anomalías dentro de la plataforma de venta. Ante la falta de respuesta, esto evolucionó hacia una campaña que busca exhibir y afectar a los revendedores.

Pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que envió una carta diplomática para solicitar más conciertos en el país, los seguidores respondieron que lo que buscan es claridad en el proceso de compra y explicaciones, según cita El Universal a Melissa Salinas, administradora de uno de los fanbases más antiguos de BTS & ARMY en México.

Horas después, Profeco señaló que iniciaría un procedimiento legal contra Ticketmaster por falta de claridad en el proceso de venta, destaca el medio. Pese a ello, los fanáticos buscaron visibilizar el problema ante los precios de los boletos en reventa, que superan los 100 mil pesos mexicanos.

NO A LA REVENTA EN MÉXICO @ocesa_kpop @Ticketmaster_Me

PORQUE ARMY DEBE PAGAR MÁS DE $50 MIL PESOS A REVENDEDORES Y CORRUPTOS POR IR A VER A BTS@Profeco#NoALosRevendedores#NoALaReventa #ARMYNoCompraReventa pic.twitter.com/cM2ZJtFClp — Ren Vargas (@vargas_ren23216) January 24, 2026

En redes sociales, fanáticos comenzaron a compartir nombres, números telefónicos y otros datos personales de los supuestos revendedores, lo que llevó a otro grupo a realizar acciones en su contra.

Según medios mexicanos, este grupo los inscribió en universidades, hizo suscripciones y, en algunos casos, solicitó tarjetas de crédito y préstamos a nombre de los señalados revendedores.