Paris Hilton recupera su narrativa en Ícono infinito, una memoria visual: qué se sabe del documental y cuándo se estrena en Guatemala

Una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento y la cultura pop del siglo, Paris Hilton, estrenará este 29 de enero su documental Infinite Icon: A Visual Memoir (Ícono infinito: Una memoria visual), en el que revela un retrato íntimo, matizado y sincero.

En medio de su fama en los años 90, Paris Hilton fue tachada como simple fiestera. Con su documental busca mostrar que su vida en los clubes nocturnos era un refugio, donde la música le brindaba alegría, un sentido de pertenencia y evasión de su realidad.

Según la sinopsis presentada en Cinépolis, este documental, realizado por los directores Bruce Robertson y JJ Duncan, “sigue a Hilton en su regreso a la música en 2024 con su primer concierto en el Hollywood Palladium, y sitúa el evento en el contexto más amplio de su vida como figura pública, que fue a la vez idolatrada y vilipendiada”.

El documental, basado en archivos de entrevistas e imágenes de la artista, profundiza en cómo Hilton lidió tanto con la adoración cultural como con la crueldad. Será estrenado este 29 de enero en cines internacionales.

En algunos cines de la Ciudad de Guatemala también se estrenará este lunes 29 de enero.

Hilton habla sobre su documental

En una entrevista con la agencia EFE, Paris Hilton explicó cómo, con este documental, recupera el control de su narrativa.

“Con este proyecto, Infinite Icon, puedo ser lo más real y vulnerable posible, recuperar el control de mi narrativa y contar mi verdadera historia. Ha sido sumamente sanador en muchos sentidos que finalmente el mundo conozca la realidad”, señala la empresaria estadounidense.

El proyecto, que se estrena en cines el próximo lunes, es “una carta de amor a la importancia de los clubes nocturnos en la sociedad y la cultura, y a cómo son un espacio seguro para tanta gente”, comentó a EFE el director Bruce Robertson.

El renacer de un ícono infravalorado

El documental surge tras el revelador This Is Paris (2020) y el reciente álbum Infinite Icon, en un momento en que la cultura popular vive un interés renovado por Paris, impulsado por la revalorización de la década del 2000 y de cómo la sociedad trataba a las jóvenes en esa época, explicó el director.

La película también busca responder muchas preguntas sobre su vida a través de un viaje que conecte con las generaciones más jóvenes.

“Fue pionera en muchos sentidos. Pero ser la primera, a menudo significa que te adelantas a tu tiempo y la gente no entiende bien lo que haces”, explicó Robertson, y agregó que Hilton estuvo “muy infravalorada” en su momento.

La producción toma como referencia hitos como Madonna: Truth or Dare (A la cama con Madonna, 1991) para conectar sus actuaciones en el escenario con lo que ha significado la música para Hilton a lo largo de los años.

“Todos tenemos una canción o un ritmo que nos transporta a un lugar feliz, triste o desolado”, añadió.

Para Hilton, esa canción es Free, de Ultra Naté. Con ella recuerda el momento en que la escuchó por primera vez en una discoteca de Nueva York.

“La letra y el estribillo resonaron tanto en mí que se me saltaron las lágrimas. Sentí que estaba escrita para mí y se convirtió en mi himno”, recuerda.

Esa conexión inspiró a la DJ a rendirle una oda en su nuevo álbum, en lo que Robertson describe como “una oportunidad de conectar con el público a través de las letras de una manera que un enfoque tradicional no habría logrado”.

El director espera que el público “termine la función sintiéndose animado y pensando en sus propias canciones, sus recuerdos y en los artistas con los que conectan”, gracias a “la fuerza y la resiliencia” de Hilton.