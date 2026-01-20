Netflix reformula su propuesta de compra por Warner Bros. Discovery

La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para adquirir los estudios de cine y televisión Warner Bros. Discovery (WBD), por el mismo monto ofrecido anteriormente, pero ahora totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.

La adquisición de WBD ha sido desde hace semanas objeto de una pugna entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el conglomerado de entretenimiento y noticias.

“El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación”, indicó Netflix.

La operación “sigue valorada en 27.75 dólares por acción de WBD (alrededor de Q216.45), sin cambios respecto de la estructura anterior”, agregó.

Sin embargo, el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).

Este cambio permitiría que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta en abril, añadió la plataforma, enfrascada en una disputa con Paramount Skydance.

Netflix lanzó a inicios de diciembre una oferta de compra por el estudio Warner Bros. y la totalidad de HBO (canales y plataforma HBO Max) por 82 mil 700 millones de dólares (unos Q645 mil 060 millones), incluida la deuda (72 mil millones sin deuda, equivalentes a unos Q561 mil 600 millones).

La operación se concretaría luego de la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Paramount no se detiene de ofertar

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Su oferta pública de adquisición, que valoraba a la empresa en 108 mil 400 millones de dólares (aproximadamente Q845 mil 520 millones), fue rechazada por primera vez en diciembre.

Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.

Paramount Skydance reiteró e su oferta de compra por Warner Bros Discovery, de US$30 por acción (unos Q234), es “superior” a la de Netflix, e hizo un llamado directo a los accionistas de la firma en venta, pese al rechazo de su consejo de administración.

“Los analistas de Wall Street han especulado que Paramount eventualmente superará el umbral de US$30 para ganar su propuesta de adquirir la totalidad de WBD, incluida CNN”, dice el portal de noticiero estadounidense.

Por ahora, WBD sigue diciendo que su acuerdo actual es para vender Warner Bros. y HBO (pero no CNN ni otros activos de cable) a Netflix. De cerrarase la negociación propuesta por Netflix, las áreas de noticias y cable de Warner se transformarían en una compañía independiente.

Con información de AFP.