“Stranger Things”: ChatGPT y la polémica sobre cómo se escribió la temporada final

Netflix estrenó One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental sobre la realización de la última temporada de Stranger Things, el 12 de enero pasado.

La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió a una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web Tudum.

El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".

Los hermanos detallan que esta propuesta es un homenaje a la década de los 80 y relatan que el mejor regalo de su niñez fue una cámara de video que fue el principio de su carrera.

Además, destacan que cada episodio era como hacer una película, pero sin el tiempo de producción que tiene un proyecto cinematográfico.

Durante casi dos horas también se escucha a los protagonista de esta serie que se despiden de su público.

La polémica de la IA

La directora del proyecto es Martina Radwan quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre, después de cinco temporadas.

"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

Pero, al público que ve detalles algo no pasó desapercibido. Una escena del documental muestra a los creadores trabajando en un documento de Google para estructurar ideas del final de la quinta temporada de Stranger Things. La imagen llevó a algunos espectadores a especular que podrían haber utilizado ChatGPT para escribir el episodio final.

Radwan dijo a The Hollywood Reporter: ¿no tiene todo el mundo esto abierto para hacer una rápida investigación? Radwan aclaró que no tenía conocimiento directo de que se hubiera utilizado la herramienta de inteligencia artificial. "Nadie ha probado realmente que estuviera abierta. Es como tener tu iPhone al lado mientras escribes una historia. Usamos estas herramientas mientras hacemos otras cosas. Siempre hay muchas cosas pasando", explicó.

Cuando se le preguntó directamente sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la sala de guionistas, Martina Radwan negó haber presenciado algo inapropiado.

“No, por supuesto que no", aclaró, además de contar otras partes del proceso de creación.

Con información de EFE.